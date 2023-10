Wissenschaftler entwickeln bioaktives, antimikrobielles und selbstheilendes Hydrogel für medizinische Anwendungen

Wissenschaftlern an der UNSW Sydney ist ein bedeutender Durchbruch bei der Entwicklung eines neuen Materials gelungen, das die Gewebezüchtung und medizinische Verfahren revolutionieren könnte. Dieses bahnbrechende Material, eine Art Hydrogel, verfügt über einzigartige Eigenschaften, die dem natürlichen menschlichen Gewebe sehr nahe kommen, was es zu einem idealen Kandidaten für eine Vielzahl biomedizinischer Anwendungen macht.

Hydrogele sind gelartige Substanzen, die in lebenden Organismen vorkommen, beispielsweise in Knorpeln bei Tieren und in Algen bei Pflanzen. Sie haben die Fähigkeit, das Zellwachstum zu unterstützen und die Eigenschaften von menschlichem Gewebe nachzuahmen, was sie für die biomedizinische Forschung und medizinische Anwendungen wertvoll macht. Bestehende synthetische Hydrogele können jedoch die Komplexität und Funktionalität von echtem menschlichem Gewebe oft nicht nachbilden.

In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie beschreiben Forscher der UNSW ihr neues im Labor hergestelltes Hydrogel, das unerwartete Eigenschaften aufweist. Das Material ist bioaktiv, was bedeutet, dass sich die im Hydrogel eingeschlossenen Zellen so verhalten, als wären sie in natürlichem Gewebe. Darüber hinaus besitzt es antimikrobielle Eigenschaften, die bakterielle Infektionen verhindern können. Darüber hinaus ist das Material selbstheilend und kann sich nach dem Quetschen, Brechen oder sogar Ausstoßen aus einer Spritze neu bilden. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaften eignet es sich hervorragend für 3D-Bioprinting und injizierbare medizinische Anwendungen.

Die Entdeckung dieses Hydrogelmaterials wurde von Ashley Nguyen, einer Doktorandin an der UNSW, während des COVID-19-Lockdowns gemacht. Nguyen nutzte Computersimulationen, um Moleküle zu identifizieren, die sich selbst zusammensetzen, und stieß auf eine einzigartige Peptidsequenz aus Aminosäuren mit mehreren Tryptophanen, die sie „Trpzip“ nannte. Es wurde festgestellt, dass Trpzip bei der Synthese spontan ein Gel bildet, was eine Welt voller Möglichkeiten für seine Anwendung in der Medizin eröffnet.

Das Potenzial dieses Hydrogels geht über seine Verwendbarkeit in der medizinischen Forschung und bei medizinischen Verfahren hinaus. Es bietet eine ethische Alternative zu natürlichen Hydrogelen, die häufig von Tieren stammen und ethische Bedenken aufwerfen. Trpzip hat das Potenzial, bestehende Naturmaterialien zu ersetzen und sie in verschiedenen Anwendungen zu übertreffen.

Die nächste Forschungsphase umfasst die Zusammenarbeit mit der Industrie und klinischen Wissenschaftlern, um den Nutzen von Trpzip-Hydrogeln in Gewebekulturen zu testen und Anwendungen wie 3D-Biodruck und Stammzellabgabe zu erkunden. Ziel ist es, eine einheitlichere und kostengünstigere Alternative zu tierischen Produkten zu entwickeln und so den Bedarf an Tieren in der wissenschaftlichen Forschung zu verringern.

FAQ:

Was ist ein Hydrogel?

Ein Hydrogel ist eine gelartige Substanz, die große Mengen Wasser aufnehmen und speichern kann. Es besteht aus einem Netzwerk vernetzter Polymerketten, die ihm eine gelartige Struktur verleihen.

Was macht das Trpzip-Hydrogel einzigartig?

Das Trpzip-Hydrogel verfügt über mehrere einzigartige Eigenschaften. Es ist bioaktiv, das heißt, es kann natürliches Gewebe nachahmen und das Zellwachstum unterstützen. Es ist außerdem antimikrobiell und beugt bakteriellen Infektionen vor. Darüber hinaus ist es selbstheilend und kann sich nach Quetschung oder Bruch neu formieren.

Wie kann das Trpzip-Hydrogel in der Medizin eingesetzt werden?

Das Trpzip-Hydrogel hat das Potenzial, in verschiedenen medizinischen Anwendungen eingesetzt zu werden. Es kann für den 3D-Biodruck verwendet werden, wo es als Gerüst für die Züchtung künstlicher Gewebe und Organe dienen kann. Es kann auch als injizierbares Material zur Abgabe von Zellen oder Arzneimitteln an bestimmte Stellen im Körper verwendet werden.

Welche Vorteile hat das Trpzip-Hydrogel gegenüber natürlichen Materialien?

Das Trpzip-Hydrogel bietet gegenüber natürlichen Materialien mehrere Vorteile. Es handelt sich um ein synthetisches Material, das nicht von Tieren gewonnen werden muss, was ethischen Bedenken Rechnung trägt. Außerdem weist es im Vergleich zu natürlichen Hydrogelen gleichmäßigere Eigenschaften auf, wodurch es sich besser für biomedizinische Forschung und Anwendungen eignet.

(Quelle: [UNSW Sydney](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [Nature Communications](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))