Der Perseverance Rover schreibt Geschichte mit selbstfahrenden Fähigkeiten

Der Rover Perseverance, der derzeit den Mars erkundet, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem er sein autonomes Fahrsystem AutoNav nutzt, um durch tückisches Gelände zu navigieren. Diese Fähigkeit zum autonomen Fahren ermöglichte es dem Rover, ein anspruchsvolles felsiges Gebiet namens „Snowdrift Peak“ in einem Bruchteil der Zeit zu durchqueren, die frühere NASA-Marsrover dafür benötigt hätten.

AutoNav, ein Computerpilotsystem, hilft nicht nur bei der Planung allgemeiner Routen für den Rover, sondern verwaltet auch komplizierte Navigationsdetails und verkürzt so die Reisezeit zwischen Punkten von wissenschaftlichem Interesse. Diese Technologie hat erheblich dazu beigetragen, dass der Rover nach Gesteinsproben suchen kann, die möglicherweise zur weiteren Analyse zur Erde zurückgebracht werden könnten.

Die Erfolge von AutoNav wurden in einem in Science Robotics veröffentlichten Artikel dokumentiert. Eine entscheidende Rolle bei diesen Erfolgen spielte Tyler Del Sesto, ein Softwareentwickler, der in den letzten sieben Jahren an der Entwicklung von AutoNav for Perseverance beteiligt war. Del Sesto teilte seine Erfahrungen mit der erfolgreichen Fahrt des Rovers durch den herausfordernden Snowdrift Peak und betonte, wie wichtig es ist, die Zeit für die wissenschaftliche Erkundung zu maximieren, indem man kalkulierte Risiken eingeht und Hindernisse frontal angeht.

Während ihrer Expedition über den Snowdrift Peak legte Perseverance zusätzliches Gelände zurück, indem sie Felsen umrundete, die auf den für die Routenplanung verwendeten Orbiterbildern nicht sichtbar waren. Dies zeigt die Anpassungsfähigkeit des Rovers und seine Fähigkeit, unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen.

Es ist wichtig, die Beiträge früherer Marsrover wie Sojourner, Spirit, Opportunity und Curiosity anzuerkennen, die den Weg für die fortschrittliche Technologie von Perseverance ebneten. Zu den erweiterten Funktionen des Rovers gehören schnellere Kameras und ein zusätzlicher Computer für die Echtzeit-Bildverarbeitung, der eine effiziente Routenplanung und Navigation ermöglicht.

Der erfolgreiche Einsatz seines autonomen Fahrsystems durch Perseverance stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar und eröffnet neue Möglichkeiten für zukünftige Missionen. Mit der Unterstützung von AutoNav verschiebt der Rover weiterhin Grenzen und erweitert unser Verständnis des Roten Planeten.

