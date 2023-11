Das Geheimnis des Mars enthüllt: Neue Einblicke in die innere Struktur des Mars

By

Forscher haben mithilfe seismischer Daten, die vom NASA-Marslander InSight gesammelt wurden, eine faszinierende Entdeckung über die innere Struktur des Mars gemacht. Im Gegensatz zu früheren Annahmen einer einheitlichen Zusammensetzung stellten sie fest, dass der Mantel des Mars, die Schicht zwischen seiner Kruste und seinem Kern, in zwei unterschiedliche Schichten unterteilt ist. Die äußere Schicht ist teilweise geschmolzen, während die innere Schicht näher am Kern vollständig geschmolzen und reich an Silizium ist.

Durch die Untersuchung seismischer Wellen, die durch Meteoriteneinschläge auf dem Planeten erzeugt wurden, konnten die Wissenschaftlerteams das Verhalten dieser Wellen auf ihrem Weg durch den Mars analysieren und wertvolle Informationen über sein Inneres liefern. Diese seismischen Wellen wanderten durch den untersten Marsmantel und zeigten eine langsamere Ausbreitung, die nicht durch einen homogenen Mantel erklärt werden kann.

Die Forschung lieferte auch neue Einblicke in die elementare Zusammensetzung des Marskerns. Frühere Berechnungen deuteten auf eine hohe Häufigkeit leichterer Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff hin. Neueste Studien deuten jedoch darauf hin, dass diese Elemente nicht so häufig vorkommen wie bisher angenommen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass der Kern kleiner und dichter ist.

Die beiden unabhängigen Forschungsteams verwendeten unterschiedliche Ansätze zur Analyse der seismischen Daten und kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen über die geschichtete Natur des Marsmantels. Durch das Verständnis dieser Struktur können Wissenschaftler die Umlaufbahn des Mars-nächsten Mondes, Phobos, und die Beziehung zwischen dem Gravitationsfeld des Mars und der Umlaufbahn von Phobos besser erklären.

Dieses neu gewonnene Verständnis des Marsinneren bringt uns der Aufklärung der Geheimnisse seiner Entstehung und Entwicklung über Milliarden von Jahren einen Schritt näher. Die Auswirkungen dieser Entdeckung reichen über den Mars hinaus, da sie wertvolle Erkenntnisse für das Verständnis von Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems liefert. Durch die kontinuierliche Erfassung neuer Daten und die Verfeinerung unserer Analysemethoden können wir unser Verständnis der Zusammensetzung und Entwicklung nicht nur des Mars, sondern auch extrasolarer Planetensysteme verbessern.

FAQ:

Was ist der Mantel des Mars? Der Mantel des Mars ist die Schicht zwischen der Kruste und dem Kern des Planeten. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der inneren Dynamik und der geologischen Merkmale des Planeten. Was haben die seismischen Daten über den Marsmantel verraten? Die seismischen Daten zeigten, dass der Marsmantel in zwei verschiedene Schichten unterteilt ist: eine teilweise geschmolzene Außenschicht und eine vollständig geschmolzene, siliziumreiche Schicht näher am Kern. Dies stellt die bisherige Annahme einer einheitlichen Mantelzusammensetzung in Frage. Welche Bedeutung hat diese Entdeckung? Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis darüber, wie sich der Mars über Milliarden von Jahren gebildet und entwickelt hat. Es hat auch Auswirkungen auf die Untersuchung von Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems und hilft Astronomen, Einblicke in den Ursprung und die Entwicklung extrasolarer Planetensysteme zu gewinnen. Wie haben die Forscher das Innere des Mars untersucht? Die Forscher nutzten seismische Daten des InSight-Marslanders der NASA, der seismische Wellen aufzeichnete, die durch Meteoriteneinschläge auf dem Planeten erzeugt wurden. Durch die Analyse des Verhaltens dieser Wellen auf ihrem Weg durch den Mars gewannen sie wertvolle Einblicke in seine innere Struktur.

(Originalquelle: Natur)