Innovativer Bildsensor repliziert die UV-Sicht von Butterfly

Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign haben einen bahnbrechenden Bildsensor entwickelt, der vom visuellen System von Schmetterlingen inspiriert ist und eine breite Palette von Farben, einschließlich ultraviolettem (UV) Licht, wahrnehmen kann. Unter der Leitung von Viktor Gruev, Professor für Elektrotechnik und Computertechnik, und Shuming Nie, Professor für Bioingenieurwesen, nutzte das Team gestapelte Fotodioden und Perowskit-Nanokristalle (PNCs), um einen Sensor zu entwickeln, der UV-Licht „sehen“ kann, das für das menschliche Auge unzugänglich ist. Die Technologie kann sogar mit 99-prozentiger Sicherheit zwischen Krebszellen und normalen Zellen unterscheiden, indem sie die spektralen Signaturen biomedizinischer Marker nutzt.

Schmetterlinge haben Facettenaugen mit mehreren Photorezeptorklassen, wodurch sie eine größere Bandbreite an Farben und Details wahrnehmen können. Sie besitzen die Fähigkeit, UV-Licht durch fluoreszierende Pigmente in sichtbares Licht umzuwandeln und so ihre UV-Sicht zu verbessern. Um diesen Mechanismus zu reproduzieren, kombinierten die Forscher eine Schicht aus PNCs mit einer abgestuften Anordnung von Silizium-Fotodioden. PNCs sind Halbleiter-Nanokristalle, die hervorragende UV-Detektionsfähigkeiten aufweisen.

Der neuartige Bildsensor hat erhebliche Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Durch die Nutzung von UV-Licht, das krebsbezogene Marker anregt, die Autofluoreszenz verursachen, kann der Sensor anhand ihrer spektralen Signaturen zwischen Krebszellen und gesunden Zellen unterscheiden. Diese Technologie könnte Chirurgen dabei helfen, fundiertere Entscheidungen bei Tumorentfernungsoperationen zu treffen, klare Ränder sicherzustellen und das Risiko eines erneuten Auftretens des Krebses zu verringern.

Darüber hinaus könnte dieser innovative Bildsensor auch über das Gesundheitswesen hinaus Anwendung finden. Verschiedene Arten verfügen über UV-Sehvermögen, und die Fähigkeit, UV-Licht zu erkennen, eröffnet Biologen spannende Möglichkeiten, die visuellen Systeme dieser Lebewesen zu erforschen und zu verstehen. Das Forschungsteam strebt eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie auf Bereiche an, die über den Gesundheitsbereich hinausgehen.

FAQ:

F: Was hat die Entwicklung des Bildsensors inspiriert?

A: Das visuelle System von Schmetterlingen, das UV-Licht wahrnehmen kann.

F: Wie unterscheidet die Technologie zwischen Krebszellen und normalen Zellen?

A: Durch Nutzung der spektralen Signaturen biomedizinischer Marker, die bei Anregung durch UV-Licht Autofluoreszenz zeigen.

F: Was sind Perowskit-Nanokristalle (PNCs)?

A: Halbleiter-Nanokristalle, die einzigartige Eigenschaften haben und hochwirksam bei der Erkennung von UV-Wellenlängen sind.

F: Können Menschen UV-Licht sehen?

A: Nein, UV-Licht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar.

F: Wie reproduziert der Sensor die UV-Sicht des Schmetterlings?

A: Durch die Kombination einer Schicht aus PNCs mit einer abgestuften Anordnung aus Silizium-Fotodioden.