Neue Einblicke in die Planetenentstehung durch ALMA-Beobachtungen

By

Jüngste Beobachtungen mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) haben neue Erkenntnisse über die frühen Stadien der Planetenentstehung geliefert. Die von ALMA aufgenommenen Bilder zeigen einen jungen Stern und eine Scheibe ohne verräterische Lücken, was die Frage aufwirft, ob dies der Moment ist, in dem sich Planeten zu bilden beginnen.

Sterne entstehen in riesigen Molekülwolken, in denen junge Protosterne zu rotieren beginnen und protoplanetare Scheiben aus Gas und Staub bilden. Diese Scheiben sind die Geburtsstätten von Planeten, wobei sich Materie zu Protoplaneten und Planetesimalen zusammenballt. Teleskope wie ALMA können die sich verbreiternden Spuren erkennen, die diese sich bildenden Planeten in protoplanetaren Scheiben erzeugen.

ALMA wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Abbildung dieser Scheiben zu meistern, die in Staub gehüllt sind, der den größten Teil des Lichts blockiert. Mit seiner Fähigkeit, Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich zu erkennen, kann ALMA die schwachen Signale dieser Scheiben erfassen. Im Laufe der Jahre hat ALMA zahlreiche protoplanetare Scheiben abgebildet, wobei Lücken in den Scheiben auf die Anwesenheit sich bildender Planeten hinweisen.

Die aktuelle Studie konzentrierte sich auf einen Protostern namens DG Taurus, der nur etwa eine Million Jahre alt ist. Die Scheibe um DG Taurus ist glatt und weist keine erkennbaren Unterstrukturen wie Ringe oder Lücken auf. Dies deutet darauf hin, dass sich noch keine Planeten gebildet haben, was eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Anfangsbedingungen für die Planetenentstehung zu untersuchen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist die Veränderung der Staubgröße und -verteilung in etwa 40 bis 45 Astronomischen Einheiten (AE) vom Stern. Diese Änderung kann auf das Vorhandensein der Kohlenmonoxid-Schneegrenze zurückzuführen sein, jenseits derer die Staubgröße zunimmt. Es wird angenommen, dass gefrorene Kohlenmonoxid (CO)-Moleküle innerhalb der CO-Frostgrenze „klebriger“ sind als Kohlendioxid (CO2)-Moleküle, was zur Bildung komplexer organischer Moleküle (COMs) jenseits dieser Linie führt.

COMs spielen eine entscheidende Rolle in der komplexen Chemie, die für das Leben erforderlich ist, obwohl ihre spezifische Rolle bei der Entwicklung kohlenstoffbasierter Lebensformen wie der Erde immer noch diskutiert wird. Die Entdeckung von COMs jenseits der 40-45 AE-Linie in einer sehr jungen Scheibe eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Planeten.

Durch die Untersuchung glatter Scheiben wie der um DG Taurus können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Entstehung von Planeten und die Vielfalt von Planetensystemen gewinnen. Die kontinuierlichen Beobachtungen protoplanetarer Scheiben durch ALMA werden zu unserem Verständnis der Planetenentstehung und der für die Entstehung von Leben notwendigen Bedingungen beitragen.

Quellen: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal