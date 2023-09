Astrofotograf fängt atemberaubende Aussicht auf den seltenen superblauen Mond über Portugal ein

Der professionelle Fotograf Miguel Claro hat kürzlich am 30. August 2023 ein atemberaubendes Bild des Super Blue Moon aufgenommen, als er über der Burg Monsaraz im Naturschutzgebiet Dark Sky Alqueva in Portugal aufging. Claro, bekannt für seine Astrofotografie, ist Mitglied von The World at Night und offizieller Astrofotograf des Dark Sky Alqueva Reserve.

Im Gegensatz zu seinem Namen ist der Blaue Mond nicht wirklich blau. Er ist definiert als der zweite Vollmond in einem Monat oder der dritte von vier Vollmonden in einer einzelnen Jahreszeit. Andererseits tritt ein Supermond auf, wenn der Vollmond mit dem Perigäum des Mondes zusammenfällt, wodurch er etwas größer und heller als gewöhnlich erscheint.

Der Super Blue Moon vom 30. August war ein seltenes Ereignis, das mehrere Jahrzehnte lang nicht wieder auftreten wird. Laut NASA wird der nächste Super Blue Moon im Jahr 2037 sein.

Die Arbeiten von Miguel Claro sind auf seiner Website und seinem Instagram-Account zu finden und zeigen seine spektakulären Bilder des Nachthimmels.

