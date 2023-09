Die Annäherung an das Gesicht zeigt das Aussehen eines mittelalterlichen Mannes mit seltenen Formen von Zwergwuchs

Einem Forscherteam ist es gelungen, eine Gesichtsdarstellung eines mittelalterlichen Mannes zu erstellen, der zwischen dem 11. und 3. Jahrhundert in Polen lebte. Dieses Individuum, bekannt als Ł66/90/3, litt an zwei Formen von Zwergwuchs, einer Erkrankung, die so selten ist, dass es in einem jahrhundertealten Skelett noch nie einen dokumentierten Vorfall gegeben hat. Die Forscher verwendeten XNUMXD-Scans des Schädels des Mannes, um seine Gesichtszüge zu rekonstruieren.

Die Analyse der Skelettreste hatte zuvor ergeben, dass der Mann körperliche Merkmale aufwies, die mit Achondroplasie und Léri-Weill-Dyschondrosteose vereinbar waren, beides Formen von Zwergwuchs. Die 3D-Scans zeigten, dass er kurze Rippen, „ausgestreckte Hüftknochen“ und „ausgestreckte Ellbogen“ sowie einen hochgewölbten Zahngaumen hatte. Sein Gesichtsausdruck blieb jedoch bisher unbekannt.

Um die Gesichtsnäherung zu erstellen, importierten die Forscher die Schädelscans in ein 3D-Bearbeitungsprogramm und verwendeten Weichgewebedickenmarker von lebenden Spendern, um Datenpunkte auf dem digitalisierten Schädel zu verteilen. Sie erstellten auch Projektionen auf der Grundlage von CT-Scans lebender Personen, um die Größe der Gesichtszüge zu bestimmen.

Die Gesichtsrekonstruktion ergab einen Mann mit rundem Gesicht, markanter Stirn und neutralem Gesichtsausdruck. Die Forscher erstellten auch eine spekulative Rekonstruktion, die den Mann mit vollem dunklen Haar und Bart darstellte. Bemerkenswert ist, dass der Kopf des Mannes überdurchschnittlich groß war, was ein häufiges Merkmal einer Skelettdysplasie ist.

Laut der Bioarchäologin Magdalena Matczak, die an der ersten Entdeckung des Skeletts des Mannes beteiligt war, hob die Gesichtsannäherung Merkmale hervor, die mit Achondroplasie in Zusammenhang stehen, wie etwa eine Vertiefung des Nasenbereichs und eine Mittelgesichtshypoplasie. Sie betonte die Bedeutung der Wiederherstellung des Gesichtsausdrucks, da sie es uns ermöglicht, einer Person aus der Vergangenheit von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in das körperliche Erscheinungsbild von Personen mit seltenen Formen von Zwergwuchs im mittelalterlichen Europa. Der Einsatz von 3D-Scan- und Gesichtsrekonstruktionstechniken verbessert weiterhin unser Verständnis der Geschichte und Vielfalt der Menschheit.

Quellen:

– 35 erstaunliche Gesichtsannäherungen, von Schamanen aus der Steinzeit bis zu König Tut (Quelle nicht angegeben)

– Studie veröffentlicht in der Preprint-Datenbank bioRxiv (Quelle nicht angegeben)