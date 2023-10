Der Nachthimmel diese Woche: 2.–8. Oktober 2023

By

In der kommenden Woche gibt es auf der Nordhalbkugel einige spannende Himmelsereignisse zu beobachten. Der Mond wird an verschiedenen schönen Sehenswürdigkeiten vorbeiziehen, während er in eine Sichelphase übergeht. Dies bietet Sternbeobachtungsbegeisterten eine ausgezeichnete Gelegenheit, lange aufzubleiben und die Konjunktion des Mondes mit den funkelnden Plejaden, den Planeten Uranus und Jupiter sowie einigen markanten hellen Sternen zu beobachten.

Am Montag, dem 2. Oktober, können Beobachter nach Sonnenuntergang in Richtung Ost-Nordost blicken, um Zeuge einer schillernden Paarung der blauen Sterne des offenen Sternhaufens der Plejaden mit einem zu 83 % beleuchteten, abnehmenden, gewölbten Mond zu werden. Die beiden werden nur 1° voneinander entfernt sein. Darüber hinaus ist rechts von diesem Himmelsduo Uranus zu sehen, während Jupiter mit bloßem Auge gut sichtbar ist.

Freitag, der 6. Oktober, markiert die Mondphase des letzten Viertels, in der der Mond jede Nacht später aufgeht und allmählich an Helligkeit verliert. Wer den Mond beobachten möchte, kann ihn morgens am Westhimmel entdecken.

Wenn man am Samstag, dem 7. Oktober, etwa eine Stunde nach Mitternacht nach Osten blickt, wird man von einer zu 44 % beleuchteten Mondsichel begrüßt, die neben Castor und Pollux aufgeht – den hellsten Sternen im Sternbild Zwillinge.

Am Sonntag, dem 8. Oktober, ein paar Stunden nach Mitternacht, sollten Beobachter nach Osten blicken, um Zeuge einer abnehmenden Mondsichel mit 33 % Beleuchtung zu werden, die nur 3° über dem Bienenstockhaufen (M44) aufgeht – einem der dem Sonnensystem am nächsten gelegenen offenen Sternhaufen. Der Beehive Cluster sieht besonders spektakulär aus, wenn er durch ein 10×42- oder 10×50-Fernglas betrachtet wird.

Für diejenigen, die über ein leistungsstarkes Fernglas oder ein kleines Teleskop verfügen, ist das Objekt der Woche der „Doppelsternhaufen“ im Sternbild Perseus. Dieser faszinierende Anblick besteht aus zwei offenen Sternhaufen namens NGC 869 und NGC 884 und ist nach Sonnenuntergang zu sehen, wenn Perseus am nordöstlichen Nachthimmel aufgeht. Die Cluster befinden sich etwa 7,000 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt.

Das Leben in einer Stadt mit Lichtverschmutzung kann für Sterngucker eine Herausforderung darstellen. Allerdings gibt es auch unter solchen Bedingungen noch Möglichkeiten, die Astronomie zu genießen. Es kann hilfreich sein, den direkten Kontakt mit Straßenlaternen und künstlichem Licht zu vermeiden, indem man sich im Schatten eines Gebäudes aufhält. Das Erlernen von Sternbildern, das Verfolgen der Entwicklung des Mondes und der Planeten sowie die Erkundung entfernter Sternhaufen und Galaxien mit einem Fernglas können auch bei Lichtverschmutzung zu lohnenden Erlebnissen führen.

Bitte beachten Sie, dass die genannten Zeiten und Daten nur für die mittleren nördlichen Breiten gelten. Für genaue ortsspezifische Informationen können Online-Planetarien wie Stellarium und The Sky Live konsultiert werden.

