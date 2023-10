Der Mond und die Venus nähern sich dem Himmel sehr nahe

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kommt es zu einer engen Begegnung zwischen Mond und Venus. Dieses Ereignis, das in der Astronomie als Konjunktion bezeichnet wird, tritt ein, wenn Mond und Venus denselben rechten Aufstieg haben. Die 25 Tage alte abnehmende Mondsichel wird in New York City gegen 02:44 Uhr EDT sichtbar sein, kurz darauf folgt Venus um 03:11 Uhr EDT. Die Konjunktion und Annäherung der beiden Himmelskörper sollte von diesem Zeitpunkt an sichtbar sein, bis Venus um etwa 16:25 Uhr EDT unter den Horizont sinkt. Der Mond wird etwas später gegen 16:58 Uhr EDT untergehen.

Sowohl der Mond als auch die Venus befinden sich während der Konjunktion im Sternbild Löwe. Zum genauen Zeitpunkt der Konjunktion beträgt ihr Rektaszensionszeitpunkt 10:09:00 Uhr. Der Mond weist eine Deklination von 16 Grad und 4 Minuten N auf, während die Venus eine Deklination von 9 Grad und 35 Minuten N aufweist.

Obwohl der Mond während der nahen Annäherung nur zu 10 % beleuchtet sein wird, wird er dennoch als guter Anhaltspunkt für die Entdeckung der Venus dienen, die am Dienstagmorgen eine Helligkeit von etwa -4.5 haben wird. Aufgrund des großen Abstands zwischen den beiden Körpern sind sie jedoch im engen Sichtfeld eines Teleskops nicht gemeinsam sichtbar, können aber gemeinsam in einem Fernglas mit größerem Sichtfeld beobachtet werden.

Obwohl Venus der zweitnächste Planet der Sonne ist, ist sie der heißeste Körper im Sonnensystem mit einer Oberflächentemperatur, die hoch genug ist, um Blei zu schmelzen. Seine dichte Atmosphäre, die hauptsächlich aus Schwefelsäurewolken besteht, erzeugt einen Treibhauseffekt, der die Venus heißer macht als selbst den sonnennächsten Planeten Merkur.

Für diejenigen, die die große Annäherung des Mondes an die Venus am Dienstag verpassen, gibt es am 20. Oktober 2023 eine weitere Gelegenheit, wenn die Venus während ihrer aktuellen Periode der frühen Morgenerscheinungen ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht.

Wenn Sie an der Beobachtung des Mondes und der Venus interessiert sind, lesen Sie die Ratgeber zu den besten Teleskopen und Ferngläsern. Darüber hinaus stehen für diejenigen, die Bilder des Nachthimmels aufnehmen möchten, Ressourcen zum Fotografieren von Meteorschauern sowie Empfehlungen für Kameras und Objektive für die Astrofotografie zur Verfügung.

Quelle: In the Sky, Space.com