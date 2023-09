Der Aufstieg des Großen Quadrats des Pegasus am Nachthimmel

Eine der bekanntesten Sterngruppen, das Große Quadrat des Pegasus, beginnt in dieser Saison höher am Nachthimmel aufzusteigen. Den ganzen September über kann man abends, wenn man nach Osten blickt, den Großen Platz sehen, der höher über den Horizont ragt.

Das Große Quadrat besteht aus vier Sternen gleicher Helligkeit: Scheat, Alpheratz, Markab und Algenib. Diese Sterne stellen den „Körper“ des geflügelten Pferdes Pegasus aus der griechischen Mythologie dar. Sich mit dem Großen Platz vertraut zu machen, kann bei der Identifizierung des Sternbildes Pegasus hilfreich sein und kann auch dazu genutzt werden, den nahegelegenen Stern 51 Pegasi zu lokalisieren, der die Heimat des ersten Exoplaneten ist, der jemals um einen Hauptreihenstern wie unsere Sonne entdeckt wurde.

Der Große Platz ist kein offizielles Sternbild, sondern ein Asterismus, ein erkennbares Sternenmuster am Nachthimmel. Aufgrund seiner geneigten Position, bei der ein Stern, Algenib, nach unten zeigt, könnte er eher wie ein „großer Diamant“ aussehen. Obwohl es leer erscheinen mag, befinden sich in der Mitte einige bemerkenswerte Sterne, und für die Anishinaabe in der Region der Großen Seen stellt das Quadrat den Torso des Elchs dar.

Rechts der Linie zwischen Scheat und Markab liegt 51 Pegasi, auch bekannt als Helvetios. Dieser gelbliche Stern ist die Heimat des Exoplaneten 51 Pegasi b, des ersten jemals entdeckten Planeten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Es handelt sich um einen Jupiter-großen Planeten, der seinen Stern viel näher umkreist als die Erde um die Sonne.

Die optimale Beobachtungsposition sowohl für den Großen Platz als auch für das Sternbild Pegasus wird im Oktober erreicht, einige Stunden nach Sonnenuntergang. Wenn Sie diese Sterne beobachten möchten, empfiehlt sich die Verwendung eines Fernglases oder Teleskops. Darüber hinaus können mit Hilfe der richtigen Ausrüstung und Techniken Bilder dieser himmlischen Sehenswürdigkeiten aufgenommen werden.

Der Aufstieg des Großen Quadrats des Pegasus am Nachthimmel ist ein aufregendes Ereignis für Sterngucker und Himmelsbegeisterte. Durch die Bekanntschaft mit diesem prominenten Asterismus können Beobachter die Wunder des Sternbildes Pegasus und des nahegelegenen Sterns 51 Pegasi mit seinem faszinierenden Exoplaneten erkunden.

