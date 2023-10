Neue Erkenntnisse aus SWOT: Die Geheimnisse des Wassers der Erde enthüllen

Das Wasser der Erde birgt viele Geheimnisse, doch kürzlich hat der Satellit Surface Water and Ocean Topography (SWOT) Licht in dieses mysteriöse Reich gebracht. SWOT wurde in Zusammenarbeit zwischen der NASA und der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelt und revolutioniert unser Verständnis der Ozeane, Seen und Flüsse unseres Planeten.

Ausgestattet mit dem bahnbrechenden Ka-Band-Radar-Interferometer (KaRIn) erfasst SWOT detaillierte Daten über die Oberflächenhöhen von Wasser auf der ganzen Welt. Diese innovative Technologie nutzt zwei Antennen, die im Abstand von 33 Fuß an einem Ausleger angebracht sind, um wichtige Messungen der Meeresoberflächenhöhe zu erfassen. Die obige Animation zeigt die Höhenanomalien der Meeresoberfläche, die während der ersten vollständigen 21-tägigen wissenschaftlichen Umlaufbahn von SWOT beobachtet wurden.

Durch die Analyse dieser Messungen können Wissenschaftler wichtige Informationen über Meeresströmungen wie den Golfstrom vor der Ostküste der USA oder den Kuroshio-Strom entlang der Ostküste Japans ermitteln. Darüber hinaus können Schwankungen in der Höhe der Meeresoberfläche auf Regionen mit wärmerem Wasser hinweisen, etwa im östlichen Teil des äquatorialen Pazifischen Ozeans während eines El-Niño-Ereignisses, wo es aufgrund der Erwärmung zu einer Wasserausdehnung kommt.

„Der Detaillierungsgrad der SWOT-Meeresspiegeldaten ist wirklich bemerkenswert“, bemerkte Parag Vaze, SWOT-Projektmanager am Jet Propulsion Laboratory der NASA. „Diese neuen Informationen werden die Forschung zum Klimawandel revolutionieren und es Gemeinden weltweit ermöglichen, sich besser auf die Herausforderungen vorzubereiten, die mit einer sich erwärmenden Welt einhergehen.“

FAQ

Wie misst SWOT die Meeresoberflächenhöhe? SWOT nutzt das Ka-Band-Radar-Interferometer (KaRIn), das zwei Antennen verwendet, die im Abstand von 33 Fuß an einem Ausleger angebracht sind, um Radarmessungen der Wasseroberfläche zu sammeln. Was bedeuten die Farben Rot und Orange in der Animation der Meeresoberflächenhöhe? Rot und Orange stehen für überdurchschnittliche Meereshöhen. Was stellt Blau in der Animation dar? Blau steht für unterdurchschnittliche Meereshöhen. Worauf können Schwankungen der Meeresoberflächenhöhe hinweisen? Schwankungen der Meeresoberflächenhöhe können Aufschluss über Meeresströmungen und Regionen mit relativ wärmerem Wasser geben. Welchen Beitrag werden die SWOT-Daten zur Klimaforschung leisten? Die detaillierten Meeresspiegeldaten von SWOT werden unser Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels verbessern und Forschern dabei helfen, seine Auswirkungen auf die Wassersysteme der Erde zu untersuchen.