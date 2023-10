Der Nachthimmel diese Woche: 16.–22. Oktober 2023

Diese Woche gibt es in der Sternenbeobachtung mehrere Himmelsereignisse, auf die man sich freuen kann. Am Montag, 16. Oktober, wird im Südwesten kurz nach Sonnenuntergang eine schmale Mondsichel sichtbar sein. Bei einer Beleuchtungsstärke von nur 5 % ist es möglicherweise am besten, ein Fernglas zu verwenden, um es zu erkennen. Am Dienstag, 17. Oktober, nähert sich die Mondsichel dem hellen Überriesenstern Antares im Sternbild Skorpion. Dieser Stern ist etwa 500 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt.

Am Mittwoch, dem 18. Oktober, wird die Mondsichel Antares noch näher sein, und Sie können möglicherweise auch „Erdschein“ auf dem Mond sehen, bei dem es sich um Sonnenlicht handelt, das von den Ozeanen und dem Eis der Erde reflektiert wird. Am Samstag, dem 21. Oktober, wird der Orioniden-Meteorschauer schließlich seinen Höhepunkt erreichen. Dieser jährliche Meteorschauer wird durch Staub und Trümmer verursacht, die der Halleysche Komet im inneren Sonnensystem zurücklässt. Wer lange aufbleibt, kann etwa 10 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Zusätzlich zu diesen Ereignissen gibt es diese Woche zwei Himmelsobjekte, auf die man achten sollte. Eris, ein Zwergplanet im Sternbild Cetus, wird die Opposition erreichen und ihn aus unserer Sicht so hell wie möglich machen. Um es zu sehen, ist jedoch ein großes Teleskop erforderlich. Die Magellanschen Wolken, ein Paar Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen, sind von der südlichen Hemisphäre aus zu sehen. Besonders beeindruckend sind sie bei Betrachtung unter dunklem Himmel.

Diese Informationen gelten für mittlere nördliche Breiten. Für genauere Informationen zu Ihrem Standort konsultieren Sie Online-Planetarien wie Stellarium und The Sky Live. Genießen Sie den klaren Himmel und fröhliche Sternbeobachtungen!

Definitionen:

Halbmond: Die Phase des Mondes, in der er weniger als zur Hälfte beleuchtet erscheint.

Überriesenstern: Ein Stern, der außergewöhnlich groß und leuchtend ist und oft hunderte oder sogar tausende Male so groß wie die Sonne ist.

Erdschein: Sonnenlicht, das von der Erdoberfläche auf den Mond reflektiert wird und den ansonsten dunklen Teil des Mondes beleuchtet.

Meteorschauer: Ein himmlisches Ereignis, bei dem eine große Anzahl von Meteoren („Sternschnuppen“) von einem einzigen Punkt am Himmel auszustrahlen scheint.

Zwergplanet: Ein Himmelskörper, der die Sonne umkreist, eine Kugelform hat, aber seine Umlaufbahn noch nicht von anderen Trümmern befreit hat.

