OSIRIS-REx der NASA bringt Kapsel mit Asteroidenproben erfolgreich zur Erde zurück

Die NASA-Mission OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) erreichte am 24. September einen wichtigen Meilenstein, als eine Kapsel mit Steinen und Staub, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, erfolgreich in Utah landete. Die Kapsel sollte auf dem Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums in der Nähe von Salt Lake City landen.

Die Raumsonde OSIRIS-REx löste die Probenrückführungskapsel etwa 63,000 Meilen über der Erdoberfläche aus und sorgte so dafür, dass sie auf der richtigen Flugbahn in die Erdatmosphäre eindrang. Beim Abstieg zur Erde zeigten Bilder, die vom Kamerasystem der Raumsonde, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System), aufgenommen wurden, den Fortschritt der Kapsel. Die von der NavCam 1 von TAGCAMS aufgenommene Schwarz-Weiß-Bildsequenz zeigte die Sonne am oberen Rand des Bildes und eine „Erdsichel“ am linken Rand.

Nach der Landung in der Great Salt Lake Desert in Utah wurde die Probenrückgabekapsel in einen provisorischen Reinraum auf dem Utah Test and Training Range transportiert. Anschließend wurde es zur weiteren Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Houston geflogen. Die von ihrer Reise durch die Erdatmosphäre verkohlte Kapsel wird sorgfältig behandelt und untersucht, um die Geheimnisse des Asteroiden Bennu zu lüften.

Unterdessen startet die Raumsonde OSIRIS-REx, die jetzt in OSIRIS-APEX umbenannt wird, zu einer neuen Mission. Ihr Ziel ist der Asteroid Apophis, den sie voraussichtlich im Jahr 2029 erreichen wird. Diese neue Mission wird die Erforschung von Asteroiden fortsetzen und wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten und den Ursprung des Lebens liefern.

Die Rückgabe der Probenkapsel stellt einen bedeutenden Erfolg für die OSIRIS-REx-Mission und die fortgesetzten Bemühungen der NASA zur Erforschung und zum Verständnis von Asteroiden dar. Die von Bennu gesammelten Proben bergen das Potenzial, unschätzbare Informationen über das frühe Sonnensystem und die Bausteine ​​des Lebens zu liefern. Durch die Analyse dieser Proben hoffen Wissenschaftler, Einblicke in unsere eigenen Ursprünge und die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde zu gewinnen.

Quellen:

– NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber