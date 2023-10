Der Planet Jupiter und der Mond: Eine spektakuläre Himmelsdarstellung

Himmelsbeobachter werden am Sonntag in den späten Abendstunden mit einem faszinierenden Anblick belohnt. Die beiden hellsten Objekte am Osthimmel werden in dieser Zeit der Mond und der Planet Jupiter sein. Nahe beieinander positioniert, befindet sich der Mond in seiner abnehmenden Gibbous-Phase, während Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem, strahlend leuchtet.

Im Laufe des Monats geht Jupiter jede Nacht früher auf und wird vor der Abenddämmerung besser sichtbar. Ende Oktober wird es seine höchste Helligkeit in diesem Jahr erreichen und den Himmel erhellen, noch bevor es völlig dunkel wird. In den frühen Morgenstunden ist Jupiter hoch über dem südlichen Horizont zu sehen, der mit Anbruch der Dämmerung allmählich verschwindet.

In der Nacht zum Sonntag steht der Mond etwa 2.3 Grad unter und rechts vom Jupiter. In der folgenden Nacht wird sich der Mond auf eine Position fast 16 Grad nach links vom Jupiter verschoben haben. Jupiter befindet sich derzeit im Sternbild Widder und wird dort bis zum 27. April bleiben.

Dies ist auch ein günstiger Zeitpunkt, um die Galileischen Satelliten, die vier größten Monde des Jupiter, zu beobachten. Obwohl sie theoretisch mit bloßem Auge sichtbar sind, benötigen die meisten Beobachter optische Hilfe, um sie vom grellen Licht des Planeten zu unterscheiden. Mit einem ruhig gehaltenen Fernglas oder Teleskop lassen sich alle vier Monde erkennen. Man kann beobachten, dass sich ihre Positionen innerhalb einer Stunde oder sogar Minuten ändern, wenn zwei Monde nahe beieinander sind.

In der Nacht zum Sonntag werden alle vier Satelliten deutlich sichtbar sein. Zwei davon befinden sich östlich von Jupiter, die anderen beiden im Westen. Io und Europa werden Jupiter und einander am nächsten sein, gefolgt von Ganymed und Callisto.

Eine Wiederholung dieser Himmelsausrichtung wird am 28. Oktober stattfinden und eine weitere Gelegenheit bieten, zu beobachten, wie der Mond nahe am Jupiter vorbeizieht, wenn er am Sonntagabend nicht sichtbar ist.

[Quelle: Space.com]