Komet Nishimura verliert nach Kollision mit Sonnenplasma seinen Schweif, eingefangen von der NASA-Raumsonde STEREO-A

Von der NASA-Raumsonde STEREO-A aufgenommene Videoaufnahmen zeigen, wie der kürzlich entdeckte grüne Komet Nishimura von einem mächtigen koronalen Massenauswurf (CME) getroffen wird, nachdem er eine enge Begegnung mit der Sonne überstanden hat. Die unerwartete Kollision führte dazu, dass der Schweif des Kometen, eine von der Sonne weggeblasene Spur aus Staub und Gas, kurzzeitig verschwand.

Der Komet Nishimura, auch bekannt als C/2023 P1, wurde erstmals am 12. August vom japanischen Amateurastronomen Hideo Nishimura beobachtet. Ursprünglich deutete seine Flugbahn darauf hin, dass es sich um ein interstellares Objekt wie Oumuamua oder den Kometen 2I/Borisov handeln könnte, das das Sonnensystem verlassen würde, nachdem es die Sonne umrundet hatte. Weitere Beobachtungen ergaben jedoch, dass der Komet aus der Oortschen Wolke stammt, einer Region aus Kometen und eisigen Objekten jenseits der Umlaufbahn von Neptun, und eine stark elliptische Umlaufbahn hat, die ihn alle 430 Jahre in das innere Sonnensystem bringt.

Am 12. September erreichte der Komet Nishimura seinen erdnächsten Punkt und passierte unseren Planeten in einer Entfernung von 78 Millionen Meilen (125 Millionen Kilometern). Der Komet wurde kurz vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang in der Nähe des Horizonts sichtbar und strahlte aufgrund der hohen Dikohlenstoffkonzentration in der Koma, der Gas- und Staubwolke, die seinen Kern umgibt, ein grünes Leuchten aus.

Am 17. September erreichte der Komet mit einer Entfernung von 20.5 Millionen Meilen (33 Millionen Kilometer) seinen minimalen Abstand von der Sonne, das sogenannte Perihel. Diese enge Begegnung hätte dazu führen können, dass der Komet verglühte oder auseinanderbrach, aber er überlebte.

Als sich der Komet Nishimura von der Sonne entfernte, passierte er die NASA-Raumsonde STEREO-A, die seinen Fortschritt genau beobachtete. Am 22. September schoss eine große Plasmawelle, möglicherweise von einem Sonnenwindstoß oder einem CME, in einem Trennungsereignis vom Schweif des Kometen ab. Dieser Effekt ist jedoch vorübergehend und für den Kometen harmlos. Der Schweif wächst nach, wenn mehr Staub und Gas vom Kometen geblasen wird.

Obwohl der Komet Nishimura ständig von der Sonne bombardiert wird, ist er auf seiner ursprünglichen Flugbahn geblieben und hat sich überraschend gut verhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass es für die meisten Menschen wieder mit bloßem Auge sichtbar ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass künftige Generationen die Möglichkeit haben werden, es zu beobachten, wenn es in einigen Jahrhunderten in das innere Sonnensystem zurückkehrt.

