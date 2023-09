Die Zeit wird knapp, um den Kometen Nishimura zu sehen

Der Komet Nishimura, offiziell bekannt als C/2023 P1 Nishimura, nähert sich dem Ende seiner Sichtbarkeit auf der Nordhalbkugel. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, dieses himmlische Ereignis zu beobachten, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun. Bald wird es sich der Sonne nähern und für die nächsten 400 Jahre aus dem Blickfeld verschwinden.

Um einen Blick auf den Kometen Nishimura zu erhaschen, müssen Sie früh aufstehen, vor Sonnenaufgang. Schauen Sie in der Stunde vor Sonnenaufgang nach Ost-Südost und lokalisieren Sie das Sternbild Löwe. Der Komet wird diese Woche entlang des Löwenschweifs herabsteigen, aber am 16. September wird er zusammen mit der Sonne aufgehen. Die Verwendung einer Sternbeobachtungs-App kann Ihnen helfen, den Kometen zu lokalisieren und festzustellen, ob er sichtbar genug ist, um tief am Horizont zu erkennen.

Da sich der Komet am 13. September nur acht Grad über dem Horizont befindet, benötigen Sie eine freie Sicht auf den Horizont, um ihn sehen zu können. Jeden Morgen wird es gleichzeitig tiefer und tiefer, bis es im Sonnenlicht verschwindet. Allerdings sollte die abnehmende Mondsichel, die dem Neumond im September vorausgeht, für einen dunklen Himmel sorgen, der das Erkennen des Kometen Nishimura erleichtert.

Der Komet Nishimura wurde am 12. August vom Amateurastronomen Hideo Nishimura aus der japanischen Stadt Kakegawa entdeckt und hat die Aufmerksamkeit von Astrofotografen und Himmelsbeobachtern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Diese Enthusiasten haben miterlebt, wie der Komet aufgrund eines durch einen starken Sonnenwind verursachten Trennungsereignisses seinen Schweif verlor.

Am 18. September erreicht der Komet seine größte Annäherung an die Sonne, das so genannte Perihel. Wenn es die Sonneneinstrahlung überlebt, umkreist es die Sonne und wird für Beobachter auf der Südhalbkugel sichtbar. In diesem Szenario wird es bis zum Monatsende bei Sonnenuntergang am Westhimmel zu sehen sein.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr vom Nachthimmel zu erkunden oder den Kometen Nishimura genauer unter die Lupe zu nehmen, sollten Sie über die Investition in ein Fernglas oder ein Teleskop nachdenken. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Sternenbeobachtungserlebnis verbessern oder atemberaubende Astrofotografie aufnehmen können.

Quellen: TheSkyLive.com