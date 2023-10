Superbolts: Das Phänomen hinter der zerstörerischen Kraft des Blitzes

By

Blitzeinschläge sind bereits eine Kraft, mit der man rechnen muss, aber es gibt eine seltenere und verheerendere Art, die als „Superbolt“ bekannt ist. Diese Blitze haben eine Wirkung, die 1,000-mal stärker ist als die eines durchschnittlichen Blitzes, und stellen eine ernsthafte Bedrohung für Gebäude, Brücken und Schiffe dar. Wissenschaftlern ist kürzlich ein Durchbruch beim Verständnis der Ursachen und Orte von Superbolt-Einschlägen gelungen.

Superblitze kommen selten vor und machen weniger als ein Prozent aller Blitzeinschläge aus. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, Zeuge eines Superblitzes zu werden oder von ihm getroffen zu werden, äußerst gering. Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass Superbolts eher in Gebieten auftreten, in denen sich die elektrische Ladezone einer Sturmwolke in der Nähe von Hotspots wie der Meeresoberfläche und hohen Bergen befindet.

Frühere Studien haben die Verbreitung von Superbolts in Regionen wie dem Nordostatlantik, dem Mittelmeer und dem Altiplano in Peru und Bolivien hervorgehoben. Das Altiplano, bekannt dafür, eines der höchsten Plateaus der Erde zu sein, ist zu einem Forschungsschwerpunkt geworden, um herauszufinden, warum sich Superbolt-Einschläge in diesen Gebieten häufig häufen.

Das Forscherteam unter der Leitung des Physikers Avichay Efraim von der Hebräischen Universität Jerusalem untersuchte die Bedingungen, die für die Entstehung von Blitzen notwendig sind. Gewitterwolken, die eine Höhe von 7.5 bis 11 Meilen erreichen, erfordern spezifische Temperaturbedingungen von etwa 32 Grad Fahrenheit, um Elektrifizierung und eine Ladezone für die Entwicklung von Blitzen zu erzeugen. Das Team untersuchte, ob Änderungen in der Höhe der Gefrierzone die Wirksamkeit der Ladezone beeinflussen würden, die Superbolts antreibt.

Die Studie nutzte Informationen von Radiowellendetektoren und vergangene Wetterdaten von Blitzeinschlägen, um Zeit, Ort und Energie von Blitzereignissen zu analysieren. Durch die Untersuchung von Faktoren wie Wolkenhöhe, Entfernung vom Land oder Ozean, Luft- und Wolkentemperatur sowie Aerosolkonzentrationen stellten die Forscher fest, dass der wichtigste Faktor, der zu einem energiereichen Blitzeinschlag beitrug, der kurze Abstand zwischen der Ladezone der Wolke und der Erdoberfläche war .

Die Gebiete, die am häufigsten von Superblitzen getroffen werden, wie das Altiplano und der Nordostatlantik, weisen dieses Muster eines geringen Abstands zwischen der Ladezone und der Oberfläche auf. Durch die unmittelbare Nähe verringert sich der elektrische Widerstand, was zu einem höheren Strom und stärkeren Blitzeinschlägen führt.

Das Verständnis der Entstehung von Superblitzen und ihrer bevorzugten Einschlagsbereiche kann dabei helfen, umliegende Gemeinden vor möglichen Blitzeinschlägen zu warnen. Da sich das Erdklima weiterhin verändert, ist es außerdem wichtig zu untersuchen, wie sich diese Veränderungen in Zukunft auf die Häufigkeit und Intensität von Superblitzen auswirken können. Höhere Temperaturen könnten Blitze abschwächen, aber eine erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte die Situation verschlimmern.

Während viele Aspekte der Superbolt-Bildung noch unbekannt sind, liefert dieser jüngste Durchbruch wertvolle Einblicke in einen wichtigen Teil des Puzzles. Weitere Forschungen werden sich mit anderen Faktoren befassen, die zur Superbolt-Aufladung beitragen, wie zum Beispiel Magnetfeldern und Veränderungen im Sonnenzyklus.

Studie: Journal of Geophysical Research: Atmosphären

