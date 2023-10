Grundwasserentwässerung in chaotischen Marsgebieten enthüllt Hinweise auf einen alten Schlammsee

Eine bahnbrechende Entdeckung eines Gemeinschaftsteams unter der Leitung von Alexis Rodriguez vom Planetary Science Institute hat Beweise für Sedimentebenen enthüllt, die durch die Entwässerung von Grundwasserleitern in Kollapsformationen des Mars entstanden sind und als chaotische Terrains bezeichnet werden. Die Forscher konzentrierten sich auf eine Sedimenteinheit innerhalb von Hydraotes Chaos, die sie als Überreste eines Schlammsees interpretieren, der durch Entladungen aus gasgeladener Tonsteinstratigraphie vor fast 4 Milliarden Jahren entstanden ist. Dieser Zeitraum fällt mit einer Zeit zusammen, als die Marsoberfläche wahrscheinlich bewohnbar war. Die in dieser Gegend gefundenen Sedimente könnten Hinweise auf antikes Leben enthalten.

Die in Nature Scientific Reports veröffentlichte Studie mit dem Titel „Erforschung der Beweise für Sedimentausbruchrückstände des mittleren Amazonasgrundwasserleiters in einem marschaotischen Gelände“ war eine Gemeinschaftsarbeit mit Co-Autoren des NASA Ames Research Center, der University of Arizona und der Autonomous University of Arizona Barcelona, ​​das Blue Marble Space Institute of Science und die University of Florida.

Eine der faszinierenden Entdeckungen ist das Vorhandensein von Schlammvulkanen und Diapiren in Hydraotes Chaos, die weit verbreitet sind und vermutlich auf Sedimentvulkanismus zurückzuführen sind. Anstelle von Magmaaufstiegen und -ausbrüchen erreichen feuchte Sedimente und Salze die Oberfläche, durchbrechen sie und bilden Hügel und Flüsse. Diese Hügelformationen treten nur über den chaotischen Bodenmaterialien des Geländes und nicht auf den Tafelbergen auf, was eher auf einen Zusammenhang in der Materialzusammensetzung als auf eine Entstehung durch regionale Dehnungskräfte, die durch magmatische Aufstiege erzeugt werden, schließen lässt.

Die Forschung ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis der geologischen Geschichte und der potenziellen Bewohnbarkeit des Mars. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, diese chaotischen Gebiete zu untersuchen, da sie möglicherweise Hinweise auf die mögliche Existenz früheren Lebens auf dem Roten Planeten enthalten. Während die Erforschung des Mars weiter voranschreitet, werden weitere Untersuchungen der Entwässerung von Grundwasserleitern und der Sedimentformationen entscheidend dazu beitragen, die Geheimnisse der Vergangenheit des Planeten zu entschlüsseln.

Quellen:

– Pressemitteilung des Planetary Science Institute

– Naturwissenschaftliche Berichte