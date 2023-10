Hinweise auf einen alten Schlammsee auf dem Mars geben Hinweise auf mögliche Bewohnbarkeit

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Alexis Rodriguez vom Planetary Science Institute hat Hinweise auf Sedimentebenen aufgedeckt, die durch die Entwässerung von Grundwasserleitern in Kollapsformationen des Mars entstanden sind, die als chaotische Terrains bekannt sind. Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über die potenzielle Bewohnbarkeit des Mars vor Milliarden von Jahren.

Die Forscher konzentrierten sich auf eine Sedimenteinheit innerhalb von Hydraotes Chaos, bei der es sich ihrer Meinung nach um die Überreste eines Schlammsees handelt, der durch Entladungen aus gasbeladener Tonsteinstratigraphie entstanden ist. Es wird geschätzt, dass sich dieser Schlammsee vor fast 4 Milliarden Jahren gebildet hat, zu einer Zeit, als der Mars möglicherweise in der Lage war, Leben zu beherbergen. Die Sedimente in diesem Schlammsee könnten Hinweise auf vergangenes oder sogar gegenwärtiges Leben auf dem Mars enthalten.

Die Studie war eine Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlern des Planetary Science Institute, des NASA Ames Research Center, der University of Arizona, der Autonomous University of Barcelona, ​​des Blue Marble Space Institute of Science und der University of Florida. Durch die Untersuchung der Entwässerung des Mars-Grundwasserleiters entdeckte das Team riesige Überschwemmungskanäle und ausgedehnte Erosion im nördlichen Tiefland des Planeten.

Es wäre jedoch eine Herausforderung, sich zur Probenahme in diese nördlichen Ebenen zu begeben, da es schwierig ist, zwischen Materialien aus den Grundwasserleitern und solchen zu unterscheiden, die durch die Überschwemmungskanäle erodiert und transportiert werden. Die Sedimentebenen innerhalb von Hydraotes Chaos bieten eine einzigartige Gelegenheit für Untersuchungen, da sie eine gezieltere Erkundung alter Grundwasserleitermaterialien ermöglichen.

Die numerischen Modelle der Forscher deuten darauf hin, dass der Quellgrundwasserleiter des Schlammsees wahrscheinlich durch Phasentrennung innerhalb des Schlammsteins entstanden ist, was zu großen wassergefüllten Kammern mit mehreren Kilometern Breite und Hunderten von Metern Tiefe führte. Dieser Prozess könnte durch eindringende magmatische Aktivität ausgelöst worden sein. Die beobachtete segmentweise Absenkung im chaotischen Gelände weist auf das Vorhandensein miteinander verbundener Kammern hin, bei denen es sich um stabile, wassergefüllte Riesenhöhlen gehandelt haben könnte.

Der Rückstand dieses alten Schlammsees könnte mit Biomolekülen angereicherte Grundwasserleitermaterialien enthalten, die seit Milliarden von Jahren im Untergrund des Mars verborgen waren. NASA Ames erwägt diese Sedimentebenen als potenziellen Landeplatz für eine Mission zur Suche nach Beweisen für Biomarker, insbesondere Lipide. Diese Biomoleküle sind äußerst resistent und könnten über Milliarden von Jahren auf dem Mars überlebt haben.

Zusätzlich zum Schlammsee entdeckte die Studie auch weit verbreitete Schlammvulkane und mögliche Diapire innerhalb der Untersuchungsregion. Diese Merkmale bieten weitere Möglichkeiten, unterirdische Gesteine ​​zu erkunden, die möglicherweise bewohnbar waren. Die Probenahme der Sedimente und die Untersuchung der Zusammensetzung dieses alten Schlammsees könnten wertvolle Einblicke in die geologische Vergangenheit des Mars und das Potenzial für vergangenes oder gegenwärtiges Leben auf dem Planeten liefern.

