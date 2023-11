Seesterne neu definiert: Sind sie eigentlich alle Köpfe?

Eine neue Studie von Forschern der Stanford University und der UC Berkeley hat lange bestehende Annahmen über die anatomische Struktur von Seesternen, allgemein als „Seesterne“ bekannt, in Frage gestellt. Entgegen der landläufigen Meinung sind diese mysteriösen Meeresbewohner vielleicht doch nicht kopflos. Tatsächlich könnten sie alle Kopf sein.

Das von Chan Zuckerberg Biohub finanzierte Wissenschaftlerteam untersuchte die genetische Aktivität jugendlicher Seesterne und stellte fest, dass Gene, die mit der Kopfentwicklung in Zusammenhang stehen, zwar reichlich vorhanden sind, Gene im Zusammenhang mit Rumpf und Schwanz jedoch fast vollständig fehlen. Darüber hinaus wurden molekulare Signaturen, die traditionell mit dem vorderen Teil des Kopfes in Verbindung gebracht werden, in der Mitte jedes Seesternarms entdeckt, die sich nach und nach zu den Extremitäten hin weiter ausbreiten.

Diese überraschenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Seesterne im Laufe der Evolution möglicherweise ihren Körper verloren haben und sich in Kreaturen verwandelt haben, die im Wesentlichen nur aus Köpfen bestehen. Laurent Formery, der Hauptautor der Studie, beschreibt es so, als ob dem Seestern „völlig ein Rüssel fehlt und er am besten als nur ein Kopf beschrieben werden kann, der über den Meeresboden kriecht“. Diese Entdeckung stellt die bisherigen Annahmen der Wissenschaftler über diese rätselhaften Tiere in Frage.

Die seit einem Jahrzehnt laufende Forschung wurde durch die Unterstützung der Intercampus Research Awards des CZ Biohub SF ermöglicht. Die Wissenschaftler nutzten die HiFi-Sequenzierungstechnologie von PacBio, um die Herausforderung der Untersuchung der Seesterngenetik zu meistern. Diese fortschrittliche Methode ermöglichte es ihnen, die genetische Aktivität zu kartieren und aktive Gene in bestimmten Bereichen des Organismus zu identifizieren und so ein detailliertes Bild der Genverteilung im Körper des Seesterns zu zeichnen.

Die Implikationen dieser Studie gehen über das Verständnis der Anatomie von Seesternen hinaus. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die weitere Erforschung, einschließlich der Untersuchung genetischer Muster bei verwandten Stachelhäutern wie Seeigeln und Seegurken. Die Forscher sind besonders daran interessiert, was Seesterne über die Entwicklung des Nervensystems verraten können, was Auswirkungen auf die Medizin haben und innovative Ansätze zur Bekämpfung menschlicher Krankheiten inspirieren könnte.

Während wir tiefer in die Geheimnisse der Seesterne und ihrer Verwandten eintauchen, erweitern wir unseren Blick auf die Biologie und gewinnen wertvolle Einblicke in die Evolution der Tiere. Diese bahnbrechende Studie stellt unsere vorgefassten Meinungen in Frage und regt zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen der faszinierenden Welt der Seesterne an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Sind Seesterne tatsächlich kopflos?

A: Nein, laut einer aktuellen Studie könnten Seesterne nur Köpfe haben, da genetische Signaturen im Zusammenhang mit der Kopfentwicklung in ihrem gesamten Körper vorherrschend waren.

F: Wie haben die Forscher die Genetik von Seesternen untersucht?

A: Die Forscher verwendeten die HiFi-Sequenzierungstechnologie von PacBio, um die genetische Aktivität zu kartieren und aktive Gene in bestimmten Bereichen des Körpers des Seesterns zu identifizieren.

F: Welche Implikationen hat diese Studie?

A: Diese Studie stellt nicht nur frühere Annahmen über Seesterne in Frage, sondern eröffnet auch neue Wege zum Verständnis der Evolution der Tiere und könnte möglicherweise Innovationen in der Medizin anregen.