Der Rückgang des antarktischen Meereises gibt der Welt und Neuseeland Anlass zur Sorge

Ein Notfallgipfel der Antarctic Science Platform in Wellington hat ernsthafte Besorgnis über die alarmierenden Veränderungen in der Antarktis geweckt, insbesondere im Hinblick auf den erheblichen Rückgang des Meereises im vergangenen Winter. Zwei prominente Mitglieder der Wissenschaftsplattform, Professor Nick Golledge und Dr. Bella Duncan, beide vom Antarctic Research Centre der Victoria University of Wellington, haben ihre Besorgnis über die Auswirkungen des verringerten Meereises in der Antarktis für die Weltgemeinschaft, einschließlich Neuseeland, zum Ausdruck gebracht.

Ein kürzlich in Communications Earth and Environment veröffentlichter Artikel machte auf das im Februar 2023 beobachtete Rekordminimum des antarktischen Meereises aufmerksam und legt nahe, dass die Erwärmung der Ozeane eine Rolle dabei gespielt hat, das Eis in einen neuen Zustand geringer Ausdehnung zu bringen. Dies weist darauf hin, dass die zugrunde liegenden Prozesse, die die Meereisbedeckung in der Antarktis bestimmen, möglicherweise verändert wurden.

Laut Professor Nick Golledge prognostizieren Klimamodelle einen weiteren Rückgang des antarktischen Meereises in den kommenden Jahrzehnten, selbst unter strengen Szenarien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Der Rückgang des Meereises ist von entscheidender Bedeutung, da es eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des antarktischen Grundwassers spielt, einer der wichtigsten Meeresströmungen des Planeten. Eine Störung seiner Zirkulation hat weitreichende Auswirkungen auf das globale Klima, einschließlich der Region Wairarapa. Darüber hinaus stellt der Rückgang des Meereises eine erhebliche Bedrohung für Kaiserpinguine dar, da diese für die Fortpflanzung stark darauf angewiesen sind.

Dr. Bella Duncan teilt die Bedenken von Professor Golledge. Die Untersuchung historischer Aufzeichnungen der antarktischen Umwelt zeigt, dass die aktuellen Veränderungen wahrscheinlich anhalten und erhebliche Auswirkungen auf das lokale und globale Klima, den Meeresspiegel und die Ökosysteme haben werden. Die durch den Zyklon Gabrielle in diesem Jahr verursachten Verwüstungen waren ein deutliches Beispiel für die Folgen einer wärmeren Atmosphäre, die mehr Wasser enthält und zu höheren Niederschlagsmengen führt. Angesichts der Erwartung weiterer extremer Klimaereignisse werden dringende Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger, da Klimawissenschaftler Schwierigkeiten haben, die Dringlichkeit der Situation zu vermitteln.

Quellen:

– Artikel „Kommunikation Erde und Umwelt“.