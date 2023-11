Eine spannende Entdeckung: Enthüllung des Sieben-Planeten-Systems Kepler-385

Erstaunliche Erkenntnisse sind aus einer eingehenden Analyse der Daten des stillgelegten Kepler-Weltraumteleskops der NASA hervorgegangen, die Licht auf ein bemerkenswertes System aus sieben glühend heißen Planeten werfen. Was diese Himmelskörper auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, eine beispiellose Menge an Strahlungswärme von ihrem Mutterstern aufzunehmen, die alles übersteigt, was die Planeten in unserem eigenen Sonnensystem erfahren. Ein weiterer faszinierender Unterschied ist die Größe dieser Planeten – sie sind größer als die Erde, aber kleiner als Neptun.

Dieses System mit dem treffenden Namen Kepler-385 ist eines der wenigen bekannten Planetensysteme mit mehr als sechs bestätigten Planeten oder Planetenkandidaten. Es handelt sich um einen herausragenden Eintrag im neuesten Kepler-Katalog, der fast 4,400 Planetenkandidaten enthält, darunter über 700 Mehrplanetensysteme.

Jack Lissauer, ein Forschungswissenschaftler am Ames Research Center der NASA und Hauptautor des entsprechenden Forschungsartikels mit dem Titel „Aktualisierter Katalog der Kepler-Planetenkandidaten: Fokus auf Genauigkeit und Umlaufperioden“, bestätigt, dass dies die genaueste Liste der Kepler-Planetenkandidaten ist und ihre bisher zusammengestellten Eigenschaften. Er betont die Bedeutung dieses Katalogs und erklärt, dass er es Astronomen ermöglichen werde, ihr Verständnis der Eigenschaften von Exoplaneten zu verbessern.

Der sonnenähnliche Stern im Zentrum des Kepler-385-Systems überstrahlt unsere eigene Sonne und ist etwa 10 % größer und 5 % heißer. Es verfügt über zwei innere Gesteinsplaneten, die etwas größer als die Erde sind und wahrscheinlich dünne Atmosphären besitzen. Die fünf äußeren Planeten sind größer, haben einen Radius, der etwa doppelt so groß ist wie der der Erde, und es wird erwartet, dass sie von einer dichten Atmosphäre umgeben sind.

Die umfassenden Details zu den Eigenschaften des Kepler-385-Systems, die in dieser Studie präsentiert werden, sagen Bände über die Qualität des neuesten Exoplanetenkatalogs. Während sich frühere Kepler-Kataloge auf die Erstellung von Listen konzentrierten, die in erster Linie die Verbreitung von Planeten um Sternsysteme maßen, zielte diese Studie darauf ab, ein umfassendes Inventar mit präzisen Informationen über jedes System zu erstellen und so bemerkenswerte Entdeckungen wie Kepler-385 zu ermöglichen.

