Neue Einblicke in das Planetensystem von Kepler-385

Unser Verständnis von Planetensystemen außerhalb unseres Sonnensystems erweitert sich weiter, da das ausgemusterte Kepler-Weltraumteleskop der NASA bahnbrechende Entdeckungen liefert. Der neueste Fund ist das Kepler-385-System, das aus sieben faszinierenden Planeten mit einzigartigen Eigenschaften besteht.

Ein charakteristisches Merkmal dieses Systems ist die intensive Hitze, der jeder Planet ausgesetzt ist. Gebadet in der Strahlungswärme ihres Muttersterns übertreffen diese Planeten alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem in Bezug auf die Wärme pro Flächeneinheit.

Das Kepler-385-System sticht unter seinen Gegenstücken dadurch hervor, dass alle sieben Planeten größer als die Erde, aber kleiner als Neptun sind. Dies macht es zu einem der seltenen Systeme, von denen bekannt ist, dass sie mehr als sechs bestätigte Planeten oder Planetenkandidaten enthalten. Die Bedeutung dieser Entdeckung wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sie Teil eines neuen Kepler-Katalogs ist, der fast 4,400 Planetenkandidaten und über 700 Mehrplanetensysteme umfasst.

Hauptautor Jack Lissauer vom Ames Research Center der NASA unterstreicht die Bedeutung dieses neuen Katalogs. Mit der bisher genauesten Liste der Kepler-Planetenkandidaten und ihrer Eigenschaften können Astronomen nun tiefer in das Verständnis der Eigenschaften dieser Exoplaneten eintauchen. Lissauer erkennt die entscheidende Rolle der Kepler-Mission bei der Revolutionierung unseres Wissens über Exoplaneten an und weiß, wie dieser Katalog zur weiteren Erforschung beitragen wird.

Im Mittelpunkt steht der Stern des Kepler-385-Systems, der unserer Sonne ähnelt, aber etwas größer und heißer ist. Es wird angenommen, dass die beiden inneren Planeten, die etwas größer als die Erde sind, aus Gestein bestehen und möglicherweise dünne Atmosphären bilden. Im Gegensatz dazu weisen die verbleibenden fünf Planeten den doppelten Erdradius auf und werden voraussichtlich von einer dichten Atmosphäre umgeben sein.

Der umfassende Charakter dieses neuesten Katalogs ermöglicht es uns, beispiellose Einblicke in das Kepler-385-System zu gewinnen. Während sich frühere Kataloge auf die Bestimmung der Verbreitung von Exoplaneten konzentrierten, erweitert diese Studie den Rahmen und liefert eine detaillierte Bestandsaufnahme dieser faszinierenden Planeten.

FAQ

F: Wie viele Planeten gibt es im Kepler-385-System?

A: Das Kepler-385-System besteht aus sieben Planeten.

F: Wie sind die Planeten im Kepler-385-System im Vergleich zu denen in unserem Sonnensystem?

A: Im Gegensatz zu unseren Nachbarplaneten sind alle sieben Planeten in diesem System größer als die Erde, aber kleiner als Neptun.

F: Was ist das Besondere am Kepler-385-System?

A: Es ist eines der wenigen bekannten Planetensysteme mit mehr als sechs bestätigten Planeten oder Planetenkandidaten.

Quellen:

NASA: https://www.nasa.gov