Studienergebnisse: Menschen führen zum Verlust mehrerer Zweige im Baum des Lebens

Eine neue Studie warnt vor der Gefahr eines sechsten durch menschliche Aktivitäten verursachten Massensterbens und stellt fest, dass der Mensch für den Verlust ganzer Zweige des „Baums des Lebens“ verantwortlich ist. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ist einzigartig, da sie das Aussterben ganzer Gattungen und nicht nur einzelner Arten untersucht.

Die Forscher konzentrierten sich auf Wirbeltierarten (ausgenommen Fische) und stellten fest, dass von den 5,400 untersuchten Gattungen 73 in den letzten 500 Jahren ausgestorben waren, wobei die meisten von ihnen in den letzten zwei Jahrhunderten verschwanden. Diese Aussterberate ist viel höher als auf der Grundlage von Schätzungen aus dem Fossilienbestand zu erwarten wäre.

Menschliche Aktivitäten wie die Zerstörung von Lebensräumen, Überfischung und Jagd gelten als Hauptursache für diese Aussterbekrise. Der Verlust einer Gattung kann weitreichende Folgen für ein ganzes Ökosystem haben. Der Co-Autor der Studie, Gerardo Ceballos, unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und erklärt: „Unsere Sorge ist, dass … wir Dinge so schnell verlieren, dass dies für uns den Zusammenbruch der Zivilisation signalisiert.“

Während sich alle Experten darin einig sind, dass die aktuelle Aussterberate alarmierend ist, ist es umstritten, ob es sich hierbei um ein sechstes Massensterben handelt. Wissenschaftler definieren ein Massensterben als den Verlust von 75 % der Arten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Laut Robert Cowie, einem Biologen an der Universität von Hawaii, hat es nach dieser Definition noch kein sechstes Massensterben gegeben.

Die Erkenntnisse der Studie über den Verlust ganzer Zweige des Baumes des Lebens unterstreichen jedoch den Ernst der Lage. Diese Studie zeigt den dringenden Handlungsbedarf zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Schutz der Zukunft der Menschheit.

