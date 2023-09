Neue Studie warnt: Menschen verursachen Verlust ganzer Zweige des Lebensbaums

Eine kürzlich in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Menschen das Aussterben ganzer Zweige des „Baums des Lebens“ verursachen, was Bedenken hinsichtlich eines möglichen sechsten Massensterbens aufkommen lässt. Die von Forschern der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko durchgeführte Studie konzentriert sich auf das Aussterben ganzer Gattungen, bei denen es sich um Klassifizierungen zwischen Arten und Familien handelt.

Im Gegensatz zu früheren Studien, die nur den Verlust einzelner Arten untersuchten, analysiert diese Forschung das Verschwinden ganzer Gattungen. Es ist ein bedeutender Beitrag, da es ein tieferes Verständnis der aktuellen Aussterberaten ermöglicht. Professor Gerardo Ceballos, einer der Co-Autoren der Studie, betont, dass die Aussterbekrise ebenso schwerwiegend sei wie die Klimakrise, aber oft übersehen werde.

Durch die Untersuchung von Daten der International Union for Conservation of Nature (IUCN) stellten die Forscher fest, dass in den letzten 73 Jahren 500 Gattungen ausgestorben sind, wobei die meisten Arten in den letzten zwei Jahrhunderten ausgestorben sind. Dies ist alarmierend, da auf der Grundlage früherer Aussterberaten nur zwei Gattungen im gleichen Zeitraum verloren gegangen sein dürften.

Die Studie nennt menschliche Aktivitäten wie die Zerstörung von Lebensräumen, Überfischung und Jagd als Hauptursachen für dieses Aussterben. Der Verlust auch nur einer einzigen Gattung kann weitreichende Folgen für Ökosysteme haben. Die Forscher glauben, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um weiteren Verlust und Zusammenbruch von Zivilisationen zu verhindern.

Während unter Experten Einigkeit herrscht, dass die aktuelle Aussterberate alarmierend ist, bleibt die Frage, ob sie die Kriterien für ein sechstes Massenaussterben erfüllt, umstritten. Unter einem Massensterben versteht man den Verlust von 75 % der Arten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Sollten die aktuellen Aussterberaten jedoch anhalten oder ansteigen, ist ein Massensterben wahrscheinlich.

Die Autoren der Studie betonen die Notwendigkeit, dem Schutz und der Wiederherstellung natürlicher Lebensräume Vorrang einzuräumen, um weiteres Aussterben zu verhindern. Sie glauben, dass es immer noch möglich ist, viele Gattungen zu retten, wenn sofortige Maßnahmen ergriffen werden.

Quellen: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definitionen:

Gattungen: In der Klassifikation der Lebewesen ist eine Gattung eine Rangordnung zwischen Art und Familie.

Art: Eine Gruppe von Organismen, die ähnliche Eigenschaften aufweisen und sich vermehren können, um fruchtbare Nachkommen zu produzieren.

Massenaussterben: Ein rascher Verlust eines erheblichen Prozentsatzes an Arten innerhalb kurzer Zeit, der zu großen ökologischen und evolutionären Veränderungen führt.

Baum des Lebens: Eine metaphorische Darstellung der Beziehungen zwischen verschiedenen Arten, die ihre Evolutionsgeschichte auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen.