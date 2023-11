By

Die jüngsten rekordverdächtigen globalen Temperaturen, die in den letzten fünf Monaten gemessen wurden, sind für Wissenschaftler verblüffend. Eine bahnbrechende Studie des renommierten US-Klimawissenschaftlers James Hansen weist jedoch darauf hin, dass ein unbeabsichtigtes Geoengineering-Experiment einer der Hauptverursacher ist. Die in Oxford Open Climate Change veröffentlichte Studie legt nahe, dass die Verringerung der Schiffsspuren, die durch die Schifffahrtsvorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) verursacht wird, eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der globalen Erwärmung gespielt hat.

Schiffsspuren sind Aerosolspuren, die hauptsächlich aus den Abgasen von Handelsschiffen stammen und die Fähigkeit haben, Wärme zurück in den Weltraum zu reflektieren. Vor der Reduzierung des Schwefelgehalts in Schiffen konnten sich Wissenschaftler nur auf Modelle verlassen, um die Auswirkungen von Aerosolen abzuschätzen. Mit der Reduzierung des Schwefelgehalts im Kraftstoff können Forscher nun jedoch die Auswirkungen in Echtzeit beobachten.

„Diese Vorschriften haben unbeabsichtigt zu einer Verringerung der Meereswolken geführt, sodass mehr Wärme von den Ozeanen absorbiert werden kann“, erklärte Hansen. Dieses Energieungleichgewicht, bei dem mehr Wärme eingefangen als freigesetzt wird, hat das Energieungleichgewicht der Erde deutlich erhöht und es im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt verdoppelt. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Sowohl die globale Erwärmung als auch das globale Abschmelzen werden sich dadurch beschleunigen.

Im Gegensatz zu dieser Studie gibt es Skeptiker, die ihre Ergebnisse in Frage stellen. Der Klimatologe Michael Mann beispielsweise ist nach wie vor nicht überzeugt und argumentiert, dass das Papier nicht den geforderten hohen wissenschaftlichen Standards entspreche. Hansen und seine Co-Autoren behaupten jedoch, dass ihre Forschung durch NASA-Satellitendaten gestützt wird, und betonen die Notwendigkeit intensiver Forschung, um die Folgen dieses Ungleichgewichts vollständig zu verstehen.

Um das Phänomen der raschen Erwärmung anzugehen, schlägt die Studie drei mögliche Strategien vor: die Einführung einer globalen Kohlenstoffsteuer, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Nationen, insbesondere mit Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Entwicklungsländer, und die Erforschung von Geoengineering-Lösungen. Geoengineering, bei dem es darum geht, das Klima zu manipulieren, um den Auswirkungen der globalen Erwärmung entgegenzuwirken, könnte Techniken zur Bewältigung der Sonnenstrahlung umfassen, beispielsweise das Versprühen von Salztröpfchen in die Luft. Die Autoren betonen jedoch, wie wichtig umfassende Forschung ist, um unbeabsichtigte Folgen zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unbeabsichtigte Reduzierung der Schiffsspuren aufgrund der IMO-Vorschriften tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Erwärmung hatte. Da die Temperaturen weiter steigen, ist es unerlässlich, dass Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und globale Gemeinschaften zusammenarbeiten, um wirksame Strategien zu entwickeln, um die Bedrohung abzumildern und die schädlichen Auswirkungen auf unseren Planeten und seine Bewohner zu minimieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind Schiffsspuren?

Schiffsspuren sind Aerosolspuren, die durch die Abgase von Handelsschiffen entstehen und zur Bildung von Meereswolken beitragen, die Wärme zurück in den Weltraum reflektieren.

Welche Folgen hat die Reduzierung der Schiffsspuren?

Die Reduzierung der Schiffsrouten hat zu einer Verringerung der Meereswolken geführt, wodurch mehr Wärme in die Ozeane aufgenommen werden kann, was zu einem Energieungleichgewicht und einer beschleunigten globalen Erwärmung führt.

Welche Lösungen werden in der Studie vorgeschlagen?

Die Studie schlägt die Einführung einer globalen Kohlenstoffsteuer vor, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Entwicklungsländern, und die Erforschung von Geoengineering-Techniken, um den Auswirkungen der globalen Erwärmung entgegenzuwirken.

Was ist Geoengineering?

Unter Geoengineering versteht man die gezielte Manipulation des Klimasystems der Erde, um die negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern. Dazu gehören Techniken wie das Solarstrahlungsmanagement, bei dem Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektiert wird.