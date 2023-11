Neue Simulationen verschieben die Grenzen der Weltraumforschung in eisigen außerirdischen Atmosphären

By

21. November 2023 – Während Wissenschaftler weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung erweitern, werfen neue Forschungsergebnisse der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Licht auf die Herausforderungen bei der Navigation durch die außerirdischen Atmosphären von Uranus und Neptun. Durch die Durchführung von Simulationen am Hyperschall-Plasma-T6-Stalker-Tunnel an der Universität Oxford möchte die ESA das Potenzial für zukünftige Missionen zu diesen rätselhaften Eisriesen erschließen.

Der Hyperschall-Plasma-T6-Stalker-Tunnel gilt als Europas schnellster Windkanal und kann Windströme von mehr als 20 Kilometern pro Sekunde erzeugen. Diese außergewöhnliche Geschwindigkeit ist notwendig, um die Hochgeschwindigkeitsbedingungen zu reproduzieren, denen ein Raumschiff beim Durchqueren der lebensfeindlichen Atmosphären dieser fernen Planeten ausgesetzt sein muss. Darüber hinaus brachte die High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) der Universität Stuttgart in Deutschland ihr Fachwissen ein, indem sie einen ähnlichen Windkanal für die Tests nutzte.

Der Aerothermodynamik-Ingenieur der ESA, Louis Walpot, betont die größten Herausforderungen beim Senden von Sonden in die Atmosphären von Uranus und Neptun. Diese Sonden müssen nicht nur hohen Drücken und Temperaturen standhalten, sondern auch einem Beschuss mit einzigartigen Gasen, darunter Wasserstoff, Helium und Methan, standhalten.

Die von HEFDiG durchgeführten Simulationen veranschaulichen anschaulich die gewaltigen Bedingungen, denen eine Sonde beim Eintritt in die Atmosphäre eines Eisriesen ausgesetzt sein würde. Die simulierte Sonde im Video ist einem unerbittlichen Angriff durch außerirdische Gase ausgesetzt, was den Bedarf an robusten thermischen Schutzsystemen und fortschrittlicher Technik noch deutlicher macht, um das Überleben geschäftskritischer Ausrüstung sicherzustellen.

Derzeit beträgt die angestrebte Eintrittsgeschwindigkeit einer Sonde in den Uranus etwa 25 Kilometer pro Sekunde. Allerdings konnten Wissenschaftler nur eine simulierte Geschwindigkeit von bis zu 19 Kilometern pro Sekunde erreichen. Um den Weg für zukünftige Missionen zu diesen fernen Planeten zu ebnen, betont Walpot die Notwendigkeit, bestehende Testanlagen zu modernisieren, um die atmosphärischen Zusammensetzungen und Geschwindigkeiten von Uranus und Neptun genau nachzubilden.

Diese Forschung stellt einen entscheidenden Schritt zur Entschlüsselung der Geheimnisse dar, die in den eisigen Atmosphären von Uranus und Neptun verborgen sind. Während die ESA weiterhin die Möglichkeiten erforscht, arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure unermüdlich daran, die zahlreichen Hindernisse zu überwinden, um der Menschheit das Verständnis dieser faszinierenden Himmelskörper zu ermöglichen.

