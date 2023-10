Mondstaub könnte zum Bau gepflasterter Straßen und Landeplätze auf dem Mond genutzt werden

By

Auf der Erde durchgeführten Experimenten zufolge glauben Wissenschaftler, dass Mondstaub durch konzentriertes Sonnenlicht in gepflasterte Straßen und Landeplätze auf dem Mond umgewandelt werden könnte. Mondstaub besteht hauptsächlich aus Vulkangestein, das über Millionen von Jahren durch kosmische Einschläge und Strahlung pulverisiert wurde. Obwohl der Mondboden aufgrund des reflektierten Sonnenlichts weiß erscheint, ist er in Wirklichkeit dunkelgrau.

Im Gegensatz zur Erde hat der Mond weder Wind noch Wasser, die seinen Boden erodieren könnten, was dazu führt, dass viele Partikel scharfe Kanten haben. Dies macht Mondstaub zu einer erheblichen Gefahr für die Weltraumforschung. Darüber hinaus ist Mondstaub elektrisch geladen, was ihm einen klebrigen und abrasiven Charakter verleiht und beim Einatmen Schäden an Mondlandern, Raumanzügen und der menschlichen Lunge verursacht.

Um zu verhindern, dass Mondstaub Rover auf der Mondoberfläche beschädigt, schlagen Forscher den Bau asphaltierter Straßen unter Nutzung lokaler Mondressourcen vor. In einer aktuellen Studie experimentierten Wissenschaftler mit einem feinkörnigen Material namens EAC-1A als Ersatz für Mondboden. Durch die Fokussierung des Sonnenlichts konnten sie Mondstaub zu Felsplatten schmelzen, die feste Oberflächen für Straßen und Landeplätze schaffen konnten.

Bei den Experimenten wurden Laserstrahlen unterschiedlicher Stärke und Größe verwendet, um konzentriertes Sonnenlicht zu simulieren. Es wurden dreieckige Fliesen mit hohlen Zentren mit einer Breite von etwa 9.8 Zoll und einer Dicke von bis zu 1 Zoll hergestellt. Die Forscher glauben, dass diese Kacheln mit einfacher Ausrüstung auf dem Mond hergestellt werden könnten, was den Bau von Straßen und Landeplätzen in relativ kurzer Zeit ermöglichen würde.

Zukünftige Experimente müssen die Haltbarkeit dieser Fliesen unter Raketenschub beurteilen, um ihre Eignung für Landeplätze zu bestimmen. Darüber hinaus werden Tests unter simulierten Mondbedingungen wie reduzierter Schwerkraft und luftleeren Umgebungen von entscheidender Bedeutung sein, um die Machbarkeit der Technologie zu demonstrieren, bevor sie auf dem Mond implementiert wird.

Quelle: Wissenschaftliche Berichte

Definitionen:

– Mondstaub: Feine Partikel aus zerkleinertem Vulkangestein, die die Mondoberfläche bedecken.

– Konzentriertes Sonnenlicht: Verstärkte und fokussierte Sonnenstrahlen.

– Mondboden: Die äußere Schicht der Mondoberfläche, bestehend aus verschiedenen Materialien, einschließlich Mondstaub.