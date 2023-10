Wissenschaftler nutzen Teleskope, um den Asteroiden Psyche im Infrarot zu beobachten

By

Wissenschaftler des Southwest Research Institute nutzen Teleskope, um den Psyche-Asteroiden im Infrarotbereich zu beobachten und liefern damit einen wichtigen Kontext für die bevorstehende Psyche-Mission der NASA. Der Asteroid Psyche ist mit einem Durchmesser von rund 140 Meilen eines der größten Objekte im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Es wird angenommen, dass es sich um einen dichten, metallischen Kernrest eines gescheiterten Planeten handelt.

Dr. Stephanie Jarmak nutzt das James Webb Space Telescope (JWST), um nach Wassersignaturen auf der metallischen Oberfläche von Psyche zu suchen. Dies wird dabei helfen festzustellen, ob auf dem Asteroiden Wasser in Form von Hydroxyl oder tatsächlichem Wasser vorhanden ist. Dr. Anicia Arredondo hingegen untersucht die Unterschiede in der Zusammensetzung von Psyche an verschiedenen Punkten seiner Oberfläche anhand von Daten, die vom Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (SOFIA) gesammelt wurden.

Die Infrarotbeobachtungen dieser Teleskope werden die Daten ergänzen, die von der Raumsonde Psyche gewonnen werden. Die JWST- und SOFIA-Beobachtungen werden wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des Asteroiden liefern und Wissenschaftlern helfen, seinen Ursprung und seine Geschichte zu verstehen.

Psyche bleibt rätselhaft, mit widersprüchlichen früheren Beobachtungen und Hinweisen auf Flüssigkeitszufuhr an seiner Oberfläche. Die kommende Raumsonde Psyche soll die Geheimnisse dieses metallischen Asteroiden lüften und für mehr Klarheit sorgen. Der Start der Mission ist für den 5. Oktober 2023 geplant und wird voraussichtlich im August 2029 beim Asteroiden eintreffen.

Metallische Asteroiden wie Psyche sind im Sonnensystem selten und machen es zu einem faszinierenden Ziel für die Erforschung. Es könnte Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit bieten, einen Blick in das Innere eines Planeten zu werfen und Einblicke in die Prozesse der Planetenentstehung zu gewinnen. Die ungewöhnlichen Eigenschaften von Psyche haben jedoch auch das Potenzial, Wissenschaftler zu überraschen und bestehende Theorien in Frage zu stellen.

Die laufenden Beobachtungen mit verschiedenen Infrarottechniken liefern weiterhin verwirrende Ergebnisse, die weiterer Untersuchungen bedürfen. Dies unterstreicht die Bedeutung der bevorstehenden Psyche-Mission, die ein umfassendes Verständnis dieses faszinierenden Asteroiden liefern wird.

Quelle: Southwest Research Institute