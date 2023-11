Optische Pinzetten: Lasermanipulation für biologische Anwendungen sicherer machen

Optische Pinzetten, die Technologie, die Laserlicht zur Manipulation kleiner Partikel nutzt, haben aufgrund ihres Potenzials in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Krebstherapie, Anerkennung gefunden. Allerdings kann die von herkömmlichen optischen Pinzetten erzeugte Wärme biologische Proben beschädigen, was ihre Wirksamkeit für empfindliche Anwendungen einschränkt.

In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie haben Forscher mithilfe von Supercomputersimulationen eine neue Methode entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz optischer Pinzetten für biologische Zwecke zu verbessern. Unter der Leitung von Pavana Kollipara, einer Absolventin der University of Texas in Austin, stellte das Team das Konzept der hypothermischen opto-thermophoretischen Pinzette (HOTTs) vor.

Die HOTTs-Technik umfasst einen Kühlkörper und einen thermoelektrischen Kühler, um die Temperatur der Zielpartikel wie Zellen und Kolloide auf einem kühleren Niveau zu halten. Auf diese Weise gelang es den Forschern, menschliche rote Blutkörperchen erfolgreich einzufangen und zu manipulieren, ohne ihre Struktur zu beschädigen. Dieser Durchbruch überwindet eine große Herausforderung bei herkömmlichen optischen Pinzetten, bei denen übermäßige Hitze zum sofortigen Zelltod führen kann.

Die potenziellen Anwendungen von HOTTs gehen über die Zellmanipulation hinaus. Das Team demonstrierte auch seine Wirksamkeit bei Medikamentenverabreichungssystemen. Mit plasmonischen Vesikeln – winzigen, mit Goldnanopartikeln beschichteten Biobehältern – demonstrierten sie die Fähigkeit, diese Arzneimittelträger sicher einzufangen und ohne Unterbrechung zu transportieren. Beim Erreichen der Zielstelle können die mit Medikamenten beladenen Vesikel mithilfe eines sekundären Laserstrahls aufgebrochen werden, was eine präzise Medikamentenabgabe ermöglicht und die erforderliche Gesamtdosis minimiert.

Supercomputersimulationen spielten in dieser Studie eine entscheidende Rolle. Die Forscher nutzten Stampede2 von TACC, eine Hochleistungsrechenressource, um die komplexen 3D-Kraftgrößen zu berechnen, die durch die optischen, thermophoretischen und thermoelektrischen Felder auf die Partikel ausgeübt werden. Solche Simulationen lieferten wertvolle Erkenntnisse und ermöglichten die Optimierung der HOTTs-Technik.

Dieser Durchbruch hat den Weg für die Industrialisierung optischer Pinzetten in biologischen Anwendungen geebnet, darunter selektive Zellchirurgie und gezielte Arzneimittelabgabe. Durch die Minimierung hitzebedingter Schäden können optische Pinzetten effektiver in der Krebstherapie und anderen biomedizinischen Bereichen eingesetzt werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind optische Pinzetten?

A: Optische Pinzetten sind eine Technologie, die Laserlicht nutzt, um kleine Partikel wie Zellen und Nanopartikel zu manipulieren.

F: Wie funktionieren optische Pinzetten?

A: Optische Pinzetten nutzen den Lichtimpuls, um Partikel einzufangen und zu bewegen. Die Intensität des Lichts in Lasern verstärkt diesen Effekt.

F: Was ist der neue Fortschritt bei optischen Pinzetten?

A: Forscher haben eine Methode namens hypothermische opto-thermophoretische Pinzette (HOTTs) entwickelt, die die Zielpartikel kühl hält und optische Pinzetten für biologische Anwendungen sicherer und effizienter macht.

F: Wie kommt die HOTTs-Technik biologischen Anwendungen zugute?

A: Die HOTTs-Technik verhindert übermäßige Hitzeschäden an biologischen Proben und ermöglicht so ein sicheres Einfangen und Manipulieren von Zellen. Es ermöglicht außerdem eine präzise Medikamentenabgabe, indem es mit Medikamenten beladene Vesikel sicher an die Zielorte transportiert.

F: Wie wurden Supercomputer in der Studie eingesetzt?

A: Supercomputer wie Stampede2 von TACC wurden verwendet, um komplexe Simulationen durchzuführen, die die dreidimensionalen Kraftgrößen berechneten, die von verschiedenen Feldern auf die Partikel ausgeübt wurden. Diese Simulationen lieferten wertvolle Erkenntnisse und trugen zur Entwicklung und Optimierung der HOTTs-Technik bei.