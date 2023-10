Eine neue Methode zur genauen Überwachung des Diffusionsverhaltens einzelner Moleküle

By

Wissenschaftler des Hefei Institutes of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben eine neuartige Technik entwickelt, um das Diffusionsverhalten einzelner Moleküle im Subnanometerraum zu überwachen. Die im Journal of Physical Chemistry Letters veröffentlichte Studie nutzte oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS), um dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen.

SERS ist eine Analysetechnik, die das Raman-Signal von Molekülen verstärkt, indem sie ein Resonanzphänomen auf einer Metalloberfläche induziert. Es ermöglicht eine hochempfindliche und selektive Analyse auf Einzelmolekülebene. Allerdings hat sich die Überwachung des Langzeitverhaltens unmarkierter Einzelmoleküle als schwierig erwiesen.

Um diese Hürde zu überwinden, nutzte das Forscherteam den photothermischen Effekt von Gold-Nanostäben, um mittels Laserrekonstruktion Hotspot-Strukturen mit einer Lückengröße von etwa 1.0 nm zu konstruieren. Diese Hotspots sorgten nicht nur für eine hervorragende SERS-Verstärkung, sondern fingen auch aktiv die Zielmoleküle ein. Dies ermöglichte eine Echtzeitüberwachung und -analyse des Diffusionsverhaltens einzelner Moleküle, insbesondere für kristalline violette Moleküle.

Durch den Einsatz dynamischer oberflächenverstärkter Raman-Spektroskopie konnten die Forscher das Blinkverhalten einkristalliner violetter Moleküle für eine Dauer von bis zu vier Minuten beobachten. Die Kombination aus Dichtefunktionaltheorie-Berechnungen und SERS-Kartierungsergebnissen führte zu dem Schluss, dass diese Moleküle im Sub-Nanometer-Raum eingeschlossen sein können.

Diese bahnbrechende Studie liefert wertvolle Einblicke in molekulare Wechselwirkungen, chemische Reaktionen und das Verhalten von Biomolekülen. Die Fähigkeit, die Diffusion einzelner Moleküle genau zu überwachen, eröffnet neue Möglichkeiten für ein tieferes Verständnis verschiedener wissenschaftlicher Phänomene.

Quelle: The Journal of Physical Chemistry Letters (DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – Chinesische Akademie der Wissenschaften