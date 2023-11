Der geniale Einsatz von Raspberry Pi-Computern zur Sicherung von NASA-Teleskopdaten

Wissenschaftlern ist es mithilfe innovativen Denkens und einer Flotte von Raspberry-Pi-Computern gelungen, wertvolle, von einem NASA-Teleskop gesammelte Daten zu schützen. Bei dem betreffenden Teleskop handelte es sich um das Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), das am 16. April 2023 vom neuseeländischen Flughafen Wānaka aus gestartet wurde. Das von einem NASA-Ballon auf eine Höhe von etwa 33 km angehobene Teleskop verbrachte mehr als einen Monat damit, den Globus zu umrunden und Beobachtungen von Himmelsobjekten einzufangen.

Ursprünglich war geplant, die Daten des Teleskops über die Starlink-Konstellation von SpaceX und das US Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS) zur Erde zu übertragen. Leider scheiterte die Starlink-Verbindung kurz nach dem Start, gefolgt von einer Instabilität der TDRSS-Verbindung. Bedenken hinsichtlich Kommunikationsproblemen und möglichen Störungen durch schlechtes Wetter veranlassten das Team, sich für eine vorzeitige Landung am 25. Mai zu entscheiden.

Während der Landung wurde das Teleskop irreparabel beschädigt und Trümmer verteilten sich über eine 3 km lange Strecke. Bemerkenswerterweise wurde jedoch das Solid-State-Laufwerk des SuperBIT in einwandfreiem Zustand wiederhergestellt. Diese Hardware spielte zusammen mit der Einbeziehung von Raspberry Pi-basierten Data Recovery System (DRS)-Kapseln eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Erhaltung der Daten des Teleskops.

Jede DRS-Kapsel enthielt einen Raspberry Pi 3B, ausgestattet mit 5 TB Solid-State-Speicher. Darüber hinaus waren in jeder Kapsel ein Fallschirm, ein GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und ein Iridium-Short-Burst-Datentransceiver enthalten. Mithilfe dieser Komponenten konnte die Hardware ihren Standort an das Wiederherstellungsteam melden. Die Kapseln waren über Ethernet mit der Hauptnutzlast verbunden und es bestand Zugang zu 24-V-Gleichstrom.

Ursprünglich war vorgesehen, dass SuperBIT in unterschiedlichen Abständen veröffentlicht wird, wenn SuperBIT über Land geht. Das Team passte seinen Plan jedoch den Umständen an. Am 25. Mai wurden zwei DRS-Kapseln über der argentinischen Provinz Santa Cruz abgeworfen, wobei beide Kapseln erfolgreich und ohne Schaden geborgen werden konnten. Die Daten in den Kapseln erwiesen sich als vollständig intakt und lieferten wertvolle Erkenntnisse für die wissenschaftliche Analyse.

Der Einsatz von Raspberry Pi-Rechnern stellt in diesem Zusammenhang eine kostengünstige Lösung zur Gewährleistung der Sicherheit wissenschaftlicher Daten dar. Der Erfolg dieses Ansatzes unterstreicht die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung und Verbesserung der Zuverlässigkeit der Hardware. Das in diesem Projekt verwendete Open-Source-Design und die Open-Source-Software bieten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung bei zukünftigen Ballonmissionen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist ein Raspberry Pi-Computer?

A: Ein Raspberry Pi ist ein kleiner Einplatinencomputer, der wegen seiner geringen Kosten und Vielseitigkeit beliebt ist. Es kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter Bildungsprojekte, Elektronik-Prototyping und als eingebettete Systemkomponente.

F: Wie haben die Raspberry Pi-Computer dazu beigetragen, die Teleskopdaten zu sichern?

A: Die Raspberry Pi-Computer waren in DRS-Kapseln (Data Recovery System) enthalten, die Teil der Nutzlast des Teleskops waren. Diese Kapseln fungierten als Datenspeichergeräte und ermöglichten es, die Daten des Teleskops zu speichern und abzurufen, selbst wenn die primären Kommunikationssysteme ausfielen.

F: Warum wurde die Einbeziehung von Raspberry Pi-Computern als innovativ angesehen?

A: Der Einsatz von Raspberry Pi-Computern stellte in diesem Zusammenhang eine kostengünstige Lösung für die Datensicherheit dar, da sie erschwinglich sind und eine zuverlässige Leistung bieten. Der Open-Source-Charakter der Raspberry-Pi-Technologie fördert zudem die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung.

F: Wie haben die Raspberry Pi-Computer mit dem Wiederherstellungsteam kommuniziert?

A: Die Raspberry Pi-Computer in den DRS-Kapseln waren mit einem GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und einem Iridium-Short-Burst-Datentransceiver ausgestattet. Mithilfe dieser Komponenten konnte die Hardware ihren Standort melden und Daten an das Wiederherstellungsteam übermitteln.

F: Welche Lehren wurden aus diesem Projekt gezogen?

A: Der Erfolg der Sicherung der SuperBIT-Daten mithilfe von Raspberry Pi-Computern hat die Bedeutung von Backup-Lösungen und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Hardware-Entwicklung gezeigt. Das Projekt empfahl, dass künftige Missionen diese Technologie in Betracht ziehen sollten, um die Erhaltung wissenschaftlicher Daten sicherzustellen.