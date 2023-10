Forscher nutzen riesiges Meterwellen-Radioteleskop, um die Ionosphäre der Erde zu untersuchen

Forscher haben einen bedeutenden Durchbruch bei der Erforschung der Ionosphäre der Erde erzielt, indem sie anstelle herkömmlicher Satellitenbeobachtungen das Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) nutzten. Das in der Region niedriger Breitengrade gelegene GMRT hat sich bei der Erkennung und Charakterisierung von Störungen in der Ionosphäre als wirksam erwiesen. Diese Forschung liefert ein besseres Verständnis der Ionosphäre, was Auswirkungen auf die Verbesserung der Genauigkeit von GPS-Diensten sowie auf die Untersuchung von Radiogalaxien haben kann.

Der Hauptautor der Studie, Sarvesh Mangala vom National Center for Radio Astrophysics, konnte zusammen mit seinem Mentor Prof. Abhirup Datta vom IIT-Indore mithilfe des GMRT erfolgreich mehrere mittelgroße wandernde ionosphärische Störungen (TIDs) und kleine TIDs nachweisen. Diese Störungen wurden bei den Frequenzen 235 MHz und 610 MHz beobachtet.

Die Studie ergab unerwartete Veränderungen in der Ionosphäre während der Sonnenaufgangsstunden, erhebliche Störungen in der Ionosphäre und kleinere Strukturen, die sich in die gleiche Richtung bewegten. Diese Beobachtung stellt frühere Studien in Frage und unterstreicht die Bedeutung der Verwendung von Instrumenten in niedrigen Breitengraden wie dem GMRT, um Änderungen in der Elektronendichte der Ionosphäre effektiv zu erkennen.

Durch die Verbesserung des Wissens und der Modelle der Ionosphäre kann diese Forschung zu besseren Technologien und genaueren Messungen für Navigation und Kommunikation führen. Die außergewöhnliche Empfindlichkeit des GMRT ermöglicht präzise Messungen ionosphärischer Variationen und übertrifft die Fähigkeiten von GPS- und Radarinstrumenten.

Dieses bahnbrechende Ergebnis eröffnet neue Wege für die Forschung mit dem GMRT. Yashwant Gupta, Zentrumsdirektor des National Center for Radio Astrophysics, erklärte, dass dieser Erfolg ihren Glauben an das Potenzial des GMRT bestätigt und die Bedeutung dieser Forschung für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses der Ionosphäre hervorhebt.

Quellen:

– PTI-Nachrichtenagentur

– Geophysikalische Forschungsbriefe

– Nationales Zentrum für Radioastrophysik