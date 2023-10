Neue Einblicke in die Ionosphäre der Erde durch Radioteleskop enthüllt

By

Mit dem Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) haben Forscher erstmals eine bahnbrechende Entdeckung über die Störungen in der Ionosphäre der Erde gemacht. Die Ionosphäre ist eine wichtige Schicht der Erdatmosphäre, die bei verschiedenen Technologien wie GPS-Diensten und Radiogalaxienstudien eine entscheidende Rolle spielt. Durch die Untersuchung der Ionosphäre können Wissenschaftler die Genauigkeit von Ortungs-, Navigations- und Zeitmessungsdiensten verbessern.

Die in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlichte Studie wurde von Sarvesh Mangala vom National Center for Radio Astrophysics geleitet. Mangala hat zusammen mit seinem Mentor Prof. Abhirup Datta vom IIT-Indore mithilfe des GMRT erfolgreich verschiedene Arten ionosphärischer Störungen erkannt und charakterisiert.

Die Forscher beobachteten wandernde ionosphärische Störungen (TIDs) mittleren Maßstabs mit einer Reichweite von 100 bis 300 km sowie TIDs kleinen Maßstabs von etwa 10 km. Diese Störungen wurden während einer knapp neunstündigen Beobachtung bei den Frequenzen 235 MHz und 610 MHz festgestellt.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie waren die unerwarteten Veränderungen in der Ionosphäre während der Sonnenaufgangsstunden. Die Forscher beobachteten auch erhebliche ionosphärische Störungen und kleinere Strukturen, die sich in die gleiche Richtung bewegten.

Was diese Studie einzigartig macht, ist die Verwendung eines Instruments mit niedrigem Breitengrad wie dem GMRT, das näher am magnetischen Äquator der Erde platziert ist. Frühere Studien konzentrierten sich hauptsächlich auf ionosphärische Störungen in Regionen mittlerer und hoher Breiten. Die außergewöhnliche Empfindlichkeit des GMRT ermöglichte präzise Messungen ionosphärischer Variationen und übertraf damit die Fähigkeiten von GPS- und Radarinstrumenten.

Die Ergebnisse dieser Forschung werden unser Verständnis der Ionosphäre verbessern und zur Entwicklung genauerer Technologien für Navigation und Kommunikation beitragen. Das GMRT hat sich als wirksames Instrument zur Untersuchung ionosphärischer Phänomene erwiesen und sein Potenzial für weitere Durchbrüche in diesem Forschungsbereich unter Beweis gestellt.

