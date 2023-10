Riesiges Meterwellen-Radioteleskop zur Untersuchung von Störungen in der Ionosphäre der Erde

By

Forscher haben das Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) erstmals genutzt, um Störungen in der Ionosphäre der Erde zu untersuchen. Bisher wurden Beobachtungen der Ionosphäre mithilfe von Satelliten durchgeführt. Durch die Verbesserung unseres Verständnisses der Ionosphäre kann diese Forschung die Genauigkeit von Positionierungs-, Navigations- und Zeitmessungsdiensten verbessern und die Untersuchung von Radiogalaxien erleichtern. Die in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlichte Studie wurde von Sarvesh Mangala vom National Center for Radio Astrophysics geleitet.

Mit dem GMRT konnte das Team erfolgreich wandernde ionosphärische Störungen (TIDs) mittleren Maßstabs mit einer Reichweite von 100 bis 300 km und TIDs kleinen Maßstabs von etwa 10 km nachweisen. Diese Beobachtungen wurden bei Frequenzen von 235 MHz und 610 MHz gemacht. Die Studie ergab unerwartete Veränderungen in der Ionosphäre während der Sonnenaufgangsstunden, erhebliche ionosphärische Störungen und kleinere Strukturen, die sich in die gleiche Richtung bewegten.

Die „außergewöhnliche“ Empfindlichkeit des GMRT ermöglichte es den Forschern, TIDs während einer neunstündigen Beobachtung vom 5. bis 6. August 2012 zu erkennen und zu charakterisieren. Diese Studie ist eine der ersten, bei der ein Instrument in niedrigen Breitengraden (das sich näher am Erdmagnetfeld befindet) effektiv eingesetzt wird Äquator), um Veränderungen der Elektronendichte in der Ionosphäre zu erkennen.

Die Ergebnisse dieser Forschung könnten das Wissen und die Modelle der Ionosphäre verbessern und zu technologischen Fortschritten und genaueren Messungen für Navigations- und Kommunikationszwecke führen. Obwohl die GMRT keine traditionelle Sonde zur Untersuchung der Ionosphäre ist, hat sie sich bei der Erkennung verschiedener ionosphärischer Phänomene als sehr effektiv erwiesen.

Das GMRT bietet im Vergleich zu GPS- und Radarinstrumenten eine höhere Empfindlichkeit und ermöglicht so präzise Messungen ionosphärischer Variationen. Diese Studie hat gezeigt, dass das GMRT das Potenzial hat, neue Forschungswege auf diesem Gebiet zu eröffnen.

Quelle: The New Indian Express