LIONESS: Hochauflösende Bildgebung von lebendem Hirngewebe

Forscher des Institute of Science and Technology Austria haben eine bahnbrechende Bildgebungs- und virtuelle Rekonstruktionstechnologie namens LIONESS entwickelt. Diese neue Technologie ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung von lebendem Gehirngewebe und ermöglicht es Wissenschaftlern, es in Echtzeit mit 3D-Details im Nanomaßstab zu visualisieren.

Das menschliche Gehirn ist mit seinen 86 Milliarden Neuronen eines der komplexesten Exemplare, die Wissenschaftlern bekannt sind. Um die komplizierten Funktionsweisen des Gehirns zu verstehen, sind fortschrittliche Technologien erforderlich, die die winzigen Interaktionen auf mikroskopischer Ebene entschlüsseln können. Die Bildgebung spielt eine zentrale Rolle in der neurowissenschaftlichen Forschung, da sie Einblicke in die Komplexität des Gehirngewebes liefert.

LIONESS steht für „Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation“ und ist eine Pipeline, die eine umfassende Bildgebung, Rekonstruktion und Analyse von lebendem Gehirngewebe mit beispielloser räumlicher Auflösung ermöglicht. Durch die mehrfache Abbildung des Gewebes ermöglicht LIONESS den Forschern die Beobachtung und Messung der dynamischen Zellbiologie im Gehirn im Laufe der Zeit.

Die Stärke von LIONESS liegt in seiner raffinierten Optik und dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Die KI-Komponente verbessert die Bildqualität und identifiziert verschiedene Zellstrukturen innerhalb der dichten neuronalen Umgebung. Diese Technologie ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Forschungsgruppen und wissenschaftlicher Serviceeinheiten.

Frühere bildgebende Verfahren wie die Elektronenmikroskopie und die Lichtmikroskopie hatten bei der Abbildung lebenden Hirngewebes ihre Grenzen. Bei der Elektronenmikroskopie musste die Probe fixiert und physisch zerschnitten werden, was zum Verlust dynamischer Informationen führte. Die Lichtmikroskopie hingegen hatte eine begrenzte Auflösung, sodass wichtige Zelldetails nicht erfasst werden konnten.

LIONESS überwindet diese Hürden durch den Einsatz hochauflösender Lichtmikroskopie, insbesondere der SUSHI-Technik, in Kombination mit schnellen und milden Bildgebungsbedingungen. Dies ermöglicht eine isotrope hochauflösende Bildgebung, die die zellulären Bestandteile des Gehirngewebes in dreidimensionalen Details im Nanomaßstab sichtbar macht.

Die von LIONESS gesammelten Daten werden durch Deep-Learning-Algorithmen verarbeitet, die zusätzliche Informationen über die Struktur des Gehirngewebes ergänzen und neuronale Strukturen automatisch identifizieren. Diese innovative Technologie erreicht eine Auflösung von rund 130 Nanometern und bewahrt gleichzeitig die Integrität des lebenden Gehirngewebes.

LIONESS eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Dynamik und Komplexität von Hirngewebe. Es bietet Forschern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Untersuchung der komplizierten Funktionsweise des Gehirns, was möglicherweise zu einem besseren Verständnis neurologischer Störungen und der Entwicklung gezielter Behandlungen führt.

