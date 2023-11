Die einzigartige Anziehungskraft entschlüsseln: Was macht Drosophila Sechellia anders?

By

Forscher der University of California in Riverside haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die die faszinierende Anziehungskraft zwischen einer bestimmten Fliegenart, Drosophila sechellia, und einer seltenen Frucht erklärt, die ausschließlich auf den Seychellen vorkommt. Diese neue Studie, die in Cell Reports veröffentlicht wurde, bietet eine neue Perspektive auf die evolutionären Veränderungen, die es D. sechellia ermöglicht haben, von der giftigen Noni-Frucht (Morinda citrifolia) zu gedeihen, während andere Drosophila-Arten abgestoßen werden.

Um die einzigartige Vorliebe von D. sechellia für die Noni-Frucht zu verstehen, konzentrierten sich die Forscher auf deren Verhalten und Physiologie. Im Gegensatz zu anderen Drosophila-Arten hat D. sechellia eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt, die in den Fettsäuren der Noni-Frucht enthaltenen Giftstoffe zu tolerieren. Bei ihrer Untersuchung fanden die Forscher heraus, dass diese Fettsäuren die Bittergeschmacksneuronen der Fliegen aktivieren und gleichzeitig deren Süßegeschmacksneuronen hemmen. Diese Aktivierung der Bitterkeit und Unterdrückung der Süße ist es, die letztendlich D. sechellia zur Frucht lockt.

Was D. sechellia von anderen Arten unterscheidet, ist seine geringere Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Fettsäuren, die das von den Bittergeschmacksneuronen erzeugte negative Signal schwächt. Darüber hinaus hemmen diese Fettsäuren auch die Zuckerreaktion, wenn auch in geringerem Maße bei D. sechellia. Dadurch verzehrt D. sechellia nicht nur die Noni-Frucht, sondern legt auch ihre Eier darauf ab und erlangt so einen erheblichen evolutionären Vorteil gegenüber seinen Gegenstücken.

Ein faszinierender Aspekt dieser Studie ist der Vergleich der Geschmacksreaktionen auf die Noni-Frucht bei drei eng verwandten Fliegenarten. Die bei diesen Arten beobachteten Unterschiede in der Geschmacksempfindlichkeit korrespondieren eng mit ihren Ernährungspräferenzen. Dies wirft Licht auf den komplizierten Zusammenhang zwischen Geschmacksvariationen und Ernährungsgewohnheiten in Organismen.

Darüber hinaus ist diese Forschung vielversprechend für die Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge in der Zukunft. Durch die Untersuchung der genetischen Veränderungen, die es Insekten ermöglichen, sich an Wirtspflanzen anzupassen und eine Toleranz gegenüber Pflanzengiften zu entwickeln, können Wissenschaftler möglicherweise wirksame Methoden zur Bekämpfung schädlicher Schädlinge finden, die die landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit gefährden. Das D. sechellia/noni-Modell mit seiner Fülle an genetischen Werkzeugen erweist sich als wertvolle Ressource für das Verständnis dieser komplexen Zusammenhänge.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum ist Drosophila sechellia die einzige Fliege auf den Seychellen, die von der Noni-Frucht angezogen wird?

Drosophila sechellia ist unter den Fliegenarten einzigartig, da sie im Gegensatz zu anderen abstoßenden Drosophila-Arten die giftigen Noni-Früchte verträgt. Die Fliege hat Veränderungen in ihrem Geschmackssinnesystem entwickelt, die es ihr ermöglichen, die Noni-Frucht zu bevorzugen und zu konsumieren.

2. Wie unterscheiden sich die Geschmackspräferenzen von Drosophila sechellia von denen anderer Fliegenarten?

Drosophila sechellia zeigt eine geringere Empfindlichkeit gegenüber bestimmten in der Noni-Frucht vorhandenen Fettsäuren und schwächt das negative Signal, das von Neuronen des bitteren Geschmacks gesendet wird. Darüber hinaus unterdrücken diese Fettsäuren die Zuckerreaktion der Fliege, wenn auch in geringerem Maße als bei anderen Arten. Diese Unterschiede in der Geschmacksempfindlichkeit tragen dazu bei, dass D. sechellia die Noni-Frucht bevorzugt.

3. Warum ist es wichtig, das Geschmackssystem von D. sechellia zu untersuchen?

Während das Geruchssystem von Fliegen umfassend untersucht wurde, ist das Verständnis ihrer Geschmackssinnesfunktion ebenso wichtig, da das Fressverhalten eng mit dem Geschmack verknüpft ist. Die Untersuchung, wie sich das Nervensystem von Insekten entwickelt, um sich an verschiedene Wirtspflanzen anzupassen, liefert wertvolle Einblicke in Ernährungspräferenzen und -anpassungen.

4. Wie könnten die Ergebnisse dieser Forschung bei der Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge nützlich sein?

Durch die Untersuchung der genetischen Veränderungen, die es Insekten ermöglichen, sich an Wirtspflanzen anzupassen und eine Toleranz gegenüber Pflanzentoxinen zu entwickeln, können Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse für die Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge gewinnen. Das D. sechellia/noni-Modell, das eine Reihe genetischer Werkzeuge bietet, könnte dabei helfen, das Verhalten schädlicher Schädlinge zu verstehen und möglicherweise zu bewältigen.