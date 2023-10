Astronomen lösen Rätsel um massereiche Galaxien im frühen Universum

By

Wissenschaftler sind seit langem von der frühen Geschichte unseres Universums fasziniert, und das James Webb-Weltraumteleskop hat kürzlich einen erstaunlichen Einblick in diese rätselhafte Epoche gewährt, die als kosmische Morgendämmerung bekannt ist. In einer überraschenden Entdeckung hat das Teleskop Bilder von scheinbar massereichen und ausgereiften Galaxien aufgenommen und damit bestehende Theorien über das frühe Universum in Frage gestellt.

Diese unerwarteten Erkenntnisse führten dazu, dass Forscher die Grundprinzipien der Kosmologie in Frage stellten, der Wissenschaft, die den Ursprung und die Entwicklung des Universums untersucht. Eine neue Studie könnte jedoch eine Lösung für dieses Rätsel bieten, ohne dass die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse außer Acht gelassen werden müssen.

Mithilfe fortschrittlicher Computersimulationen entwickelten Wissenschaftler Modelle, um die Entwicklung der frühesten Galaxien zu simulieren. Ihre Simulationen zeigten, dass die Sternentstehung in diesen Galaxien in den ersten paar hundert Millionen Jahren nach dem Urknall anders ablief als in großen Galaxien wie unserer heutigen Milchstraße.

Der Studie zufolge könnten diese frühen Galaxien erwartungsgemäß relativ klein gewesen sein. Allerdings strahlten sie aufgrund intensiver Sternentstehungsausbrüche eine Leuchtkraft aus, die mit der von massereichen Galaxien vergleichbar war. Diese trügerische Helligkeit erweckte den Eindruck einer beträchtlichen Masse.

„Astronomen können die Helligkeit dieser frühen Galaxien sicher messen, da Photonen, Lichtteilchen, direkt nachweisbar und zählbar sind. Ihre tatsächliche Größe oder Masse zu bestimmen, ist dagegen eine weitaus anspruchsvollere Aufgabe“, erklärte Guochao Sun, Postdoktorand für Astronomie an der Northwestern University und Hauptautor der Studie.

Die in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Forschungsergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Galaxien während der kosmischen Morgendämmerung. Diese Erkenntnisse helfen Wissenschaftlern, ihr Verständnis des frühen Universums zu verfeinern und werfen Licht auf die Entstehung von Galaxien und die Prozesse, die ihre Entwicklung bestimmten.

