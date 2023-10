Neue Studie wirft Licht auf frühe Galaxien in den Kinderschuhen des Universums

Mithilfe von Computersimulationen haben Forscher Aufschluss über die Existenz massereicher und reifer Galaxien in der frühen Geschichte des Universums gegeben. Diese Entdeckung veranlasste Wissenschaftler, die Grundprinzipien der Kosmologie in Frage zu stellen. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das letztes Jahr seinen Betrieb aufnahm, hat Bilder von Galaxien aus der Epoche der kosmischen Morgendämmerung aufgenommen, einer Zeit voller Geheimnisse.

Die Simulationen zeigten, dass die Sternentstehung in den frühesten Galaxien anders ablief als in den großen Galaxien, die wir heute sehen, wie etwa unserer Milchstraße. Anstelle einer stetigen Sternentstehung kam es in den frühen Galaxien zu sporadischen Ausbrüchen intensiver Sternentstehung. Diese Ausbrüche führten dazu, dass diese Galaxien heller und möglicherweise größer erschienen, als sie tatsächlich waren, was zu der falschen Annahme führte, dass sie ausgereift und massereich seien.

Die Fähigkeit, die Helligkeit dieser frühen Galaxien zu messen, ist von entscheidender Bedeutung, da sie Aufschluss über ihre Größe und Masse gibt. Photonen, Lichtteilchen, können direkt erfasst und gezählt werden, sodass Astronomen die Helligkeit dieser Galaxien bestimmen können. Allerdings ist es schwieriger, ihre tatsächliche Größe und Masse zu erkennen.

Die in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Ausbrüche der Sternentstehung Lichtblitze erzeugten, die die beobachtete Helligkeit dieser frühen Galaxien erklären. Diese Entdeckung ist bedeutsam, da sie keine Änderung des kosmologischen Standardmodells erfordert.

Die Simulationen wurden im Rahmen des Forschungsprojekts Feedback of Relativistic Environments (FIRE) durchgeführt und konzentrierten sich auf ein Phänomen namens „Bursty Star Formation“. Anders als sich Sterne mit konstanter Geschwindigkeit bilden, erfolgte die Sternentstehung in frühen Galaxien in unregelmäßigen Ausbrüchen, was zu erheblichen Helligkeitsschwankungen führte.

Die Forscher haben eine Erklärung für dieses Phänomen in kleineren Galaxien vorgeschlagen. Diese Galaxien könnten einen Ausbruch der Sternentstehung erleben, bei dem große Sterne entstehen und anschließend als Supernovae explodieren. Das aus diesen Explosionen ausgestoßene Gas liefert dann die Zutaten für einen weiteren Ausbruch der Sternentstehung. Allerdings verhindern die stärkeren Gravitationseffekte in größeren Galaxien diese Ausbrüche und begünstigen eine stetige Sternentstehung.

Trotz der unerwarteten Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops erwarten die Forscher, dass das Teleskop unser derzeitiges Verständnis des Universums weiterhin herausfordern und neue Erkenntnisse liefern wird.

