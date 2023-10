Astronomen lösen Rätsel um massereiche Galaxien im frühen Universum

Forscher haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bahnbrechende Entdeckung über die Frühgeschichte unseres Universums gemacht. Seit seiner Inbetriebnahme im letzten Jahr hat das Teleskop einen Einblick in die rätselhafte Epoche der kosmischen Morgendämmerung gewährt, in der eine Ansammlung von Galaxien aus dem frühen Universum gesichtet wurde. Diese Galaxien, die massereich und ausgereift zu sein scheinen, übertrafen jedoch alle Erwartungen und führten dazu, dass Wissenschaftler die Grundprinzipien der Kosmologie in Frage stellten.

In einer neuen Studie, die in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, verwendeten Forscher hochentwickelte Computersimulationen, um die Entwicklung der frühesten Galaxien zu modellieren. Sie fanden heraus, dass die Sternentstehung in diesen Galaxien in den ersten paar hundert Millionen Jahren nach dem Urknall unterschiedlich ablief. Anstelle einer stetigen Sternentstehung erlebten diese Galaxien gelegentliche Ausbrüche der Sternentstehung, was zu großen Helligkeitsschwankungen führte.

Dieses als „Bursty Star Formation“ bekannte Phänomen erklärt, warum diese frühen Galaxien trotz ihrer relativ geringen Größe massereich erschienen sein könnten. Die Ausbrüche der Sternentstehung erzeugten Lichtblitze, die diese Galaxien viel heller erscheinen ließen, als sie tatsächlich waren. Dieses neue Verständnis steht im Einklang mit dem kosmologischen Standardmodell und löst das Rätsel, ohne dass eine vollständige Überarbeitung bestehender Theorien erforderlich ist.

Die Forscher glauben, dass die stoßartige Natur der Sternentstehung in kleineren Galaxien auf die Bildung sehr großer Sterne in plötzlichen Ausbrüchen zurückzuführen ist, denen bereits nach wenigen Millionen Jahren Supernova-Explosionen folgen. Durch diese Explosionen wird Gas in den Weltraum freigesetzt, das dann zum Rohmaterial für eine weitere Sternentstehungswelle wird. In größeren Galaxien verhindern Gravitationseffekte solche Ausbrüche, was zu einer gleichmäßigeren Sternentstehung führt.

Das James Webb-Weltraumteleskop, das 2022 in Betrieb genommen wurde, hat seit der kosmischen Morgendämmerung etwa zehnmal mehr sehr helle Galaxien beobachtet als erwartet. Diese unerwartete Fülle heller Galaxien stellt frühere theoretische Modelle in Frage, liefert aber wertvolle Einblicke in die frühen Stadien des Universums.

Die an dieser Studie beteiligten Forscher sind Teil des Forschungsprojekts Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Sie gehen davon aus, dass das James Webb-Weltraumteleskop weiterhin die Grenzen unseres Verständnisses erweitern wird, unabhängig davon, ob es bestehende wissenschaftliche Erwartungen bestätigt oder in Frage stellt.

