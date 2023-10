Neue Studie lüftet Rätsel um die Helligkeit früher Galaxien

Eine neue Studie hat Licht auf das Geheimnis geworfen, warum frühe Galaxien massereich und ausgereift zu sein scheinen, obwohl sie in den Kinderschuhen des Universums existierten. Die von Forschern der Northwestern University durchgeführte Studie nutzte hochentwickelte Computersimulationen, um die Entwicklung der frühesten Galaxien zu modellieren.

Die Simulationen ergaben, dass die Sternentstehung in diesen frühen Galaxien eher in gelegentlichen Ausbrüchen als in einem gleichmäßigen Tempo erfolgte. Diese stoßartige Sternentstehung führte zu großen Helligkeitsschwankungen der Galaxien. Infolgedessen könnten diese relativ kleinen Galaxien genauso hell erscheinen wie wirklich massereiche Galaxien und den Eindruck großer Masse erwecken.

Laut Hauptautor Guochao Sun können „Astronomen sicher messen, wie hell diese frühen Galaxien sind, weil Photonen (Lichtteilchen) direkt nachweisbar und zählbar sind, wohingegen es viel schwieriger ist zu sagen, ob diese Galaxien wirklich groß oder massereich sind.“ Sie scheinen groß zu sein, weil sie hell sind.“

Die Ergebnisse der Studie liefern eine Erklärung für die unerwartete Helligkeit früher Galaxien, ohne das kosmologische Standardmodell in Frage zu stellen. Die Forscher glauben, dass die Ausbrüche der Sternentstehung in kleineren Galaxien, gefolgt von der Explosion großer Sterne als Supernovae, Bedingungen für einen weiteren Ausbruch der Sternentstehung schaffen. In größeren Galaxien verhindern die stärkeren Gravitationseffekte diese Ausbrüche, was zu einer stetigen Sternentstehung führt.

Das James Webb-Weltraumteleskop, das 2022 in Betrieb genommen wurde, hat seit der kosmischen Morgendämmerung etwa zehnmal mehr sehr helle Galaxien entdeckt als erwartet. Obwohl die anfänglichen Erwartungen widerlegt wurden, bietet das Phänomen der stoßartigen Sternentstehung eine Erklärung für diese Beobachtungen.

Die Studienforscher sind optimistisch, dass Webb unser Verständnis des Universums weiterhin in Frage stellen und weitere Erkenntnisse liefern wird. Wie Guochao Sun feststellt: „Genau so wird Wissenschaft betrieben und vorangetrieben.“

Quellen:

- Northwestern University

– Astrophysikalische Tagebuchbriefe