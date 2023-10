Neue Studie wirft Licht auf frühe Galaxien im Universum

Eine aktuelle Studie hat eine mögliche Erklärung für die Existenz massereicher und reifer Galaxien in den frühen Stadien des Universums geliefert. Wissenschaftler sind seit langem verwirrt über die Entdeckung von Galaxien aus der rätselhaften Epoche, die als kosmische Morgendämmerung bekannt ist, da sie viel größer und weiter entwickelt waren als erwartet.

Mithilfe anspruchsvoller Computersimulationen modellierten Forscher die Entwicklung dieser frühen Galaxien. Sie fanden heraus, dass die Sternentstehung in diesen Galaxien eher in intermittierenden Ausbrüchen als in einem gleichmäßigen Tempo erfolgte. Diese Entdeckung legt nahe, dass diese Galaxien möglicherweise relativ klein waren, aufgrund von Perioden intensiver Sternentstehung jedoch größer zu sein schienen.

Die Forscher erklärten, dass es einfacher sei, die Helligkeit dieser frühen Galaxien zu messen, als ihre tatsächliche Größe und Masse zu bestimmen. Photonen oder Lichtteilchen können direkt erfasst und gezählt werden, sodass Astronomen ihre Helligkeit genau messen können. Diese trügerische Helligkeit erweckt den Eindruck einer erheblichen Masse, selbst wenn die Galaxien relativ klein sind.

Das James Webb-Weltraumteleskop, das letztes Jahr seinen Betrieb aufnahm, spielte bei dieser Forschung eine entscheidende Rolle. Es entdeckte etwa zehnmal mehr sehr helle Galaxien aus der kosmischen Morgendämmerung als erwartet und stellte damit das Standardmodell der Kosmologie in Frage. Nach dem Standardmodell sollte es während der kosmischen Morgendämmerung nicht viele massereiche Galaxien geben.

Die Simulationen der neuen Studie, die Teil des Forschungsprojekts Feedback of Relativistic Environments (FIRE) sind, konzentrierten sich auf ein Phänomen namens „Bursty Star Formation“. Anstatt mit konstanter Geschwindigkeit Sterne zu bilden, erlebten die frühen Galaxien schwankende Perioden der Sternentstehungsaktivität. Diese Variabilität in der Sternentstehung führte zu großen Schwankungen in ihrer Helligkeit.

Die Forscher vermuten, dass diese Ausbrüche der Sternentstehung in kleineren Galaxien aufgrund der Bildung einer Reihe großer Sterne auftreten, die nach einigen Millionen Jahren als Supernovae explodieren. Diese Explosionen schleudern Gas in den Weltraum und liefern die Zutaten für einen weiteren Ausbruch der Sternentstehung. Allerdings verhindern die stärkeren Gravitationseffekte in größeren Galaxien solche Ausbrüche, was zu einer gleichmäßigeren Sternentstehung führt.

Die Ergebnisse der Studie erfordern keine Überarbeitung des kosmologischen Standardmodells und bieten eine Lösung für das Rätsel der frühen massereichen Galaxien, ohne bestehende Theorien in Frage zu stellen. Die Forscher hoffen, dass das James-Webb-Weltraumteleskop weiterhin weitere Einblicke in das Universum liefern und unser Verständnis seiner frühen Geschichte erweitern wird.

