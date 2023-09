Wissenschaftler entdecken den chemischen Mechanismus von mit Siliziumdioxid beschichteten Nanodiamanten für Quantencomputer und Biomarkierung

Forscher der San Jose State University (SJSU) haben den Bindungsmechanismus aufgedeckt, der für die Bildung gleichmäßiger Silikatschalen auf Nanodiamanten verantwortlich ist. Das Team nutzte leistungsstarke Röntgenstrahlen, die von der Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) am SLAC National Accelerator Laboratory erzeugt wurden, um die Nanomaterialien zu untersuchen. Die in der Fachzeitschrift ACS Nanoscience Au veröffentlichten Ergebnisse liefern entscheidende Einblicke in die Chemie bei der Herstellung von mit Siliciumdioxid beschichteten Nanodiamanten.

Nanodiamanten sind ultrakleine synthetische Diamanten mit bemerkenswerten Eigenschaften. Trotz ihrer geringen Größe verfügen Nanodiamanten über perfekte Kohlenstoffgitter und können bei Raumtemperatur auf Magnetfelder, elektrische Felder und Licht reagieren. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaften eignen sich Nanodiamanten für verschiedene Anwendungen, darunter Quantencomputer und Biomarkierung von Zellen.

Um die Funktionalität von Nanodiamanten zu verbessern, haben Forscher die Diamantpartikel mit Siliziumdioxid beschichtet. Silizium bietet nicht nur eine glatte und schützende Hülle für die Nanodiamanten, sondern ermöglicht auch eine Oberflächenmodifizierung. Durch das Hinzufügen spezifischer Markierungen zur Silica-Beschichtung können Wissenschaftler Nanodiamanten so steuern, dass sie auf bestimmte Zellen oder Orte abzielen. Diese Kontrolle über die Bewegung von Nanodiamanten hat erhebliche Auswirkungen auf Anwendungen in der Biomedizin und Biotechnologie.

Seit über einem Jahrzehnt rätseln Wissenschaftler über den Mechanismus hinter der Bildung der Silica-Beschichtung auf Nanodiamanten. SJSU-Forscher entdeckten, dass chemische Alkoholgruppen auf der Nanodiamantoberfläche eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums von Silica-Schalen spielen. Sie fanden heraus, dass die Einführung von Ammoniumhydroxid mit Ethanol während des Beschichtungsprozesses zur Bildung dieser Alkoholgruppen führt.

Um die unter der Silikatbeschichtung verborgenen Oberflächen zu untersuchen, nutzten die Forscher der SJSU die Röntgenanlagen der SSRL. Sie verwendeten einen Übergangskantensensor, ein hochempfindliches Thermometer, um Temperaturänderungen zu erfassen und sie in Röntgenenergie umzuwandeln. Mittels Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS) untersuchte das Team die Oberflächen der Nanodiamanten und maß die Dicke der Silica-Beschichtung im Nanometerbereich. Die Ergebnisse zeigten die Wirksamkeit von XAS bei der Untersuchung eingetauchter Materialien wie Nanodiamanten.

Die Erkenntnisse aus dem Verständnis des Bindungsmechanismus von mit Siliziumdioxid beschichteten Nanodiamanten eröffnen Forschern neue Möglichkeiten. Abraham Wolcott, der Hauptforscher der Studie, plant, die Verwendung anderer Materialien wie Titan- und Zinkoxide zur Beschichtung von Nanodiamanten zu untersuchen. Diese alternativen Beschichtungen könnten die Anwendungen von Nanodiamanten in der Quantensensorik und biologischen Markierung weiter erweitern.

Die Ergebnisse dieser Forschung liefern wertvolle Einblicke in die Chemie von Nanodiamantbeschichtungen und bieten Möglichkeiten zur Optimierung der Silica-Hülle und zur Erforschung anderer Beschichtungsmaterialien. Mit einem besseren Verständnis des chemischen Mechanismus hinter silikabeschichteten Nanodiamanten können Forscher weiterhin das Potenzial dieser winzigen Diamanten für Quantencomputer- und Biomarkierungsanwendungen erschließen.

Quelle:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033