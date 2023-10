Entschlüsseln Sie das Geheimnis der Axolotl-Gliedmaßenregeneration

By

Wissenschaftler sind seit langem vom Axolotl fasziniert, einer Salamanderart, die für ihre unglaubliche Fähigkeit bekannt ist, verlorene Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Die Frage, ob Axolotl Zellen des Apikal-Ektodermalen Rückens (AER) besitzen, von denen angenommen wird, dass sie für die Entwicklung und Regeneration von Gliedmaßen bei Menschen und anderen Tieren unerlässlich sind, ist jedoch weiterhin Gegenstand von Debatten.

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher der EPFL und der TU Dresden endlich den Mechanismus entschlüsselt, der hinter dem Nachwachsen der Gliedmaßen des Axolotls steckt. Durch die Erstellung eines Atlas des Transkriptoms einzelner Zellen verschiedener Arten, darunter Axolotl, Menschen, Mäuse, Hühner und Frösche, konnten Wissenschaftler die Genexpressionsprofile vergleichen und die Gene identifizieren, die am Wachstum und der Regeneration von Gliedmaßen beteiligt sind.

Im Gegensatz zu früheren widersprüchlichen Berichten zeigt diese Studie schlüssig, dass Axolotl tatsächlich Zellen mit ähnlichen Eigenschaften wie AER-Zellen besitzen. Diese Zellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Gliedmaßen verschiedener Arten, einschließlich des Menschen. Die Forscher verwendeten räumliche Transkriptomik, um die Gene, die während der Gliedmaßenregeneration in bestimmten Gewebeteilen exprimiert werden, weiter aufzudecken.

Interessanterweise ergab die Studie auch, dass Axolotl AER-Zellen während des Nachwachsens der Gliedmaßen nicht vollständig regenerieren, was die weit verbreitete Annahme in Frage stellt, dass diese Zellen für die Regeneration der Gliedmaßen notwendig sind. Stattdessen verwendet der Axolotl einen verteilten Ansatz, der mehrere Zelltypen einbezieht, um das Nachwachsen der Gliedmaßen zu erreichen. Dieser Befund erweitert nicht nur unser Verständnis der Gliedmaßenregeneration bei Axolotls, sondern bietet auch neue Einblicke in mögliche Techniken der regenerativen Medizin für Säugetiere, einschließlich des Menschen.

Die Forscher verglichen auch die Regenerationsfähigkeiten von Axolotls mit denen von Froschkaulquappen, die dem Menschen evolutionär näher stehen. Sie entdeckten, dass diese Arten während des Regenerationsprozesses unterschiedliche Zelltypen verwenden, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise mehrere Wege gibt, um die Regeneration der Gliedmaßen zu erreichen.

Diese bahnbrechende Studie liefert neue Einblicke in die faszinierende Welt der Gliedmaßenregeneration und bietet vielversprechende Perspektiven für die regenerative Medizin beim Menschen.

Journal Referenz:

Jixing Zhong, Rita Aires, Georgios Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzmán, Can Aztekin. Der Multi-Arten-Atlas löst ein Paradoxon zur Entwicklung und Regeneration von Axolotl-Gliedmaßen. Nature Communications 10. Oktober 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

Quellen:

– Nature Communications (Zeitschrift ohne URL)