Ein neuer Grundgeschmack: Ammoniumchlorid löst eine Reaktion auf der Zunge aus

Forscher des USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences haben eine bedeutende Entdeckung auf dem Gebiet der Geschmackswahrnehmung gemacht. Unter der Leitung der Neurowissenschaftlerin Emily Liman hat das Team Hinweise auf einen sechsten Grundgeschmack gefunden. In einer in Nature Communications veröffentlichten Studie fanden sie heraus, dass die Zunge auf Ammoniumchlorid, eine Verbindung, die in Salzlakritze vorkommt, über denselben Proteinrezeptor reagiert, der sauren Geschmack signalisiert.

Seit Jahrzehnten wissen Wissenschaftler, dass die Zunge stark auf Ammoniumchlorid reagiert, die spezifischen Zungenrezeptoren, die dies erkennen, waren jedoch unbekannt. Liman und ihr Team haben zuvor das Protein namens OTOP1 identifiziert, das für die Erkennung von saurem Geschmack verantwortlich ist. Sie fanden heraus, dass dieses Protein einen Kanal für Wasserstoffionen bildet, die der Schlüsselbestandteil von Säuren sind, die die Zunge als sauer empfindet. Das Team fragte sich, ob Ammoniumchlorid dieses Protein irgendwie auslösen könnte.

Durch Experimente mit im Labor gezüchteten menschlichen Zellen führten die Forscher das Otop1-Gen ein, um das OTOP1-Rezeptorprotein zu produzieren. Anschließend setzten sie die Zellen Säure oder Ammoniumchlorid aus und maßen die Reaktionen. Sie fanden heraus, dass Ammoniumchlorid ein starker Aktivator des OTOP1-Kanals ist, sogar besser als Säuren selbst. Die Verbindung setzt kleine Mengen Ammoniak frei, was den pH-Wert in der Zelle erhöht und zu einem Protoneneinstrom durch den OTOP1-Kanal führt.

Diese Entdeckung fügt Ammoniumchlorid der Liste der Grundgeschmacksrichtungen hinzu, die derzeit süß, sauer, salzig, bitter und Umami umfasst. Das Verständnis der Mechanismen hinter der Geschmackswahrnehmung ist für die Lebensmittelwissenschaft wichtig und könnte Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und die Verbesserung des Geschmackserlebnisses haben.

Quelle: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)