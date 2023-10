Neue Studie beleuchtet das Geheimnis früher Galaxien

Eine kürzlich von Forschern mithilfe von Computersimulationen durchgeführte Studie könnte eine Erklärung für die Existenz massereicher und reifer Galaxien in den frühen Stadien des Universums liefern, die als kosmische Morgendämmerung bekannt sind. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das seit letztem Jahr in Betrieb ist, hat bereits einen bemerkenswerten Einblick in die Frühgeschichte unseres Universums ermöglicht, indem es Galaxien aus dieser rätselhaften Epoche entdeckte.

Die Studie legt nahe, dass die Sternentstehung in diesen frühen Galaxien in großen Ausbrüchen erfolgte und nicht in einem gleichmäßigen Tempo, was in größeren Galaxien wie unserer eigenen Milchstraße die Norm ist. Diese Entdeckung ist bedeutsam, da Astronomen normalerweise die Helligkeit einer Galaxie verwenden, um ihre Größe zu bestimmen, und diese frühen Galaxien aufgrund dieser intensiven Sternentstehungsausbrüche möglicherweise viel größer und massereicher erschienen sind.

Der Hauptautor der Studie, Guochao Sun, erklärt, dass diese frühen Galaxien erwartungsgemäß relativ klein gewesen sein könnten, ihre Helligkeit jedoch aufgrund der brillanten Ausbrüche der Sternentstehung möglicherweise mit wirklich massereichen Galaxien vergleichbar gewesen sei. Dieses Phänomen ist als „Bursty Star Formation“ bekannt, bei dem die Sternentstehungsaktivität im Laufe der Zeit schwankt, was zu Schwankungen in der Helligkeit einer Galaxie führt.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern eine mögliche Erklärung, die keine Abweichung vom standardmäßigen kosmologischen Modell erfordert. Die für dieses Forschungsprojekt namens Feedback of Relativistic Environments (FIRE) durchgeführten Simulationen geben Aufschluss über die Ausbrüche der Sternentstehung, die in diesen frühen Galaxien beobachtete Lichtblitze erzeugen.

Während die Existenz massereicher Galaxien während der kosmischen Morgendämmerung zunächst die Erwartungen der Wissenschaftler in Frage stellte, bietet diese Studie eine mögliche Lösung des Rätsels. Das James-Webb-Weltraumteleskop wird unser Verständnis des Universums wahrscheinlich weiterhin herausfordern und erweitern, unabhängig davon, ob es mit den wissenschaftlichen Erwartungen übereinstimmt.

