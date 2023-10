Enthüllung der verborgenen genetischen Geheimnisse gefährdeter Arten

By

Eine internationale Zusammenarbeit hat sich auf eine außergewöhnliche Mission begeben, um die genetischen Geheimnisse der gefährdeten Arten der Erde aufzudecken. Das Biodiversity and Conservation Genomics-Team der University of Connecticut leitet in Zusammenarbeit mit Oxford Nanopore Technologies und dem Forest Service des US-Landwirtschaftsministeriums eine Initiative zur Kartierung der DNA übersehener gefährdeter Arten.

Das Projekt begann mit einer Gruppe von Studenten, die die DNA des gefährdeten Butternussbaums kartierten. Der in Nordamerika beheimatete Butternussbaum ist aufgrund eines aus Asien importierten Pilzes mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert. Durch die Sequenzierung des Genoms des Butternussbaums hoffen Forscher, Einblicke in seine Überlebensmechanismen zu gewinnen und die Art möglicherweise vor dem Aussterben zu bewahren.

Diese bahnbrechende Anstrengung ist erst der Anfang. Das Team plant, die DNA anderer gefährdeter Arten wie der Kürbisesche, Tiefseekorallen und des Rotkopfkakadus zu sequenzieren. Durch diese umfassende Forschung wollen Wissenschaftler eine Bibliothek genetischer Informationen erstellen, die als Grundlage für Entscheidungen zur Wiederherstellung und Erhaltung dienen können.

Viele dieser Arten wurden nicht umfassend wissenschaftlich untersucht und ihre DNA-Sequenzen sind weitgehend unbekannt. Durch die Sequenzierung der Genome gefährdeter Arten können Wissenschaftler ein tieferes Verständnis ihrer einzigartigen Eigenschaften erlangen und Gene identifizieren, die zu ihrem Überleben beitragen.

Einer der faszinierenden Aspekte dieser Forschung ist die Vielfalt der bei diesen Arten beobachteten Ploidie. Die meisten Tiere sind diploid und haben zwei Kopien jedes Chromosoms, während einige Pflanzen tri- oder tetraploid sein können. Man geht jedoch davon aus, dass die Kürbisesche, die dieses Jahr sequenziert wird, oktaploid ist, was die Erwartungen übertrifft und interessante Fragen zu ihrer Genetik aufwirft.

Die Wirkung dieses Projekts geht über die Erhaltung der biologischen Vielfalt hinaus. Darüber hinaus bietet es Studierenden im Grundstudium wertvolle Forschungserfahrungen aus der Praxis und ermöglicht es ihnen, zu wissenschaftlichen Erkundungs- und Naturschutzbemühungen beizutragen.

FAQ:

F: Was ist DNA?

A: DNA oder Desoxyribonukleinsäure ist ein Molekül, das genetische Anweisungen für Entwicklung, Wachstum und Fortpflanzung trägt. Es besteht aus Nukleotiden und bildet eine Doppelhelixstruktur. DNA ist in nahezu jeder Zelle eines Organismus vorhanden.

F: Was ist eine Art?

A: Eine Art ist eine Gruppe lebender Organismen, die gemeinsame Merkmale aufweisen und sich untereinander kreuzen können, um fruchtbare Nachkommen hervorzubringen. Es ist ein grundlegendes Konzept in der Biologie, das zur Klassifizierung und Organisation der Vielfalt des Lebens verwendet wird.

F: Wie hilft die DNA-Sequenzierung gefährdeten Arten?

A: Die Sequenzierung der DNA gefährdeter Arten liefert Einblicke in ihre Überlebensmechanismen und identifiziert genetische Merkmale, die zu ihrer Widerstandsfähigkeit beitragen. Diese Informationen können als Leitfaden für Naturschutzbemühungen dienen und möglicherweise Arten vor dem Aussterben bewahren.

F: Warum ist die Kartierung der DNA gefährdeter Arten wichtig?

A: Die Kartierung der DNA gefährdeter Arten trägt dazu bei, eine Bibliothek genetischer Informationen zu erstellen, die als Grundlage für Entscheidungen zur Wiederherstellung und Erhaltung dienen können. Es trägt auch zum wissenschaftlichen Wissen bei, indem es neue Erkenntnisse über die einzigartige genetische Ausstattung dieser Arten liefert.