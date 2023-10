Wissenschaftler entdecken rotierendes Schwarzes Loch mit Jets

By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie solide Beweise dafür gefunden haben, dass sich ein Schwarzes Loch dreht. Ein gemeinsames Forscherteam aus China, Japan, Italien und den Vereinigten Staaten beobachtete ein riesiges Schwarzes Loch in der Galaxie M87, das Jets aussendete, die eine rotierende Bewegung ähnlich einem Kreisel aufwiesen. Dieses Ergebnis basierte auf der Analyse von Beobachtungsdaten aus zwei Jahrzehnten eines globalen Netzwerks von Radioteleskopen. Die Forscher stellten fest, dass es etwa 11 Jahre dauerte, bis die Jets einen vollständigen Zyklus abgeschlossen hatten.

Dies ist das erste Mal, dass Wissenschaftler die geneigte Drehung eines Schwarzen Lochs beobachtet haben. Im Jahr 2019 wurde ein Bild eines supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87 veröffentlicht, die 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Wissenschaftler des Zhejiang Lab in China untersuchten dieses spezielle Schwarze Loch weiter und stellten fest, dass sein Jet im Vergleich zu früheren Beobachtungen offenbar in eine andere Richtung zeigte. Um dieses Phänomen zu untersuchen, wurden zwischen 2000 und 2022 Daten von mindestens zwei Dutzend Radioteleskopen in China, Japan, Südkorea, Italien und Russland gesammelt.

Eine weitere Analyse der Daten ergab, dass der Jet einen periodischen Schwung aufwies, der sich etwa alle 11 Jahre wiederholte und einen Neigungswinkel von etwa 10 Grad aufwies. Um diesen Prozess besser zu verstehen, führten Wissenschaftler theoretische Analysen und numerische Simulationen mit einem Supercomputer am Nationalen Astronomischen Observatorium Japans durch. Sie entdeckten, dass die tatsächliche Drehachse des Schwarzen Lochs nicht perfekt mit der Rotationsachse seines Rings übereinstimmte. Dadurch wurde das Gefüge der Raumzeit in Mitleidenschaft gezogen, was dazu führte, dass die Jets wackelten, ein Phänomen, das ursprünglich von Albert Einstein vorhergesagt wurde.

Diese Entdeckung bietet Wissenschaftlern eine spannende Gelegenheit, ihr Verständnis darüber zu vertiefen, wie supermassereiche Schwarze Löcher entstehen. Durch die Untersuchung des Rotationsverhaltens von Schwarzen Löchern hoffen Forscher, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Licht in die Geheimnisse des Universums zu bringen.

