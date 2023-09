Neu entdeckte Schuppentierart unterstreicht dringenden Forschungsbedarf

By

Wissenschaftler haben kürzlich eine neue Schuppentierart entdeckt, wodurch sich die Gesamtzahl der bekannten Arten auf neun erhöht. Das kleine, schuppige und stark gefährdete Schuppentier wird oft als das am häufigsten gehandelte Säugetier der Welt bezeichnet. Bisher gingen Forscher davon aus, dass es vier asiatische und vier afrikanische Varianten dieser schwer fassbaren Kreatur gibt. Durch die Analyse der beschlagnahmten Schuppen wurde jedoch eine Abstammungslinie identifiziert, die sich von den acht bekannten Arten unterscheidet.

Die neu entdeckte Schuppentierart, die vorläufig den Namen „Manis mysteria“ trägt, hat sich wahrscheinlich vor etwa fünf Millionen Jahren von der philippinischen und malaiischen Schuppentierart abgespalten. Die Existenz dieser neuen Art wurde erst durch von Drogenhändlern beschlagnahmte Proben ans Licht gebracht. Allerdings deuten die Untersuchungen darauf hin, dass die neue Schuppentierart bereits unter Druck steht. Die Analyse ergab einen Bevölkerungsrückgang mit geringer genetischer Vielfalt, hohem Inzuchtniveau und genetischer Belastung.

Das genaue Verbreitungsgebiet der neu entdeckten Schuppentierart ist immer noch ein Rätsel. Es wird angenommen, dass asiatische Schuppentiere, die in Hongkong und Yunnan ankommen, hauptsächlich aus Südostasien stammen. Aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit mit ihren asiatischen Verwandten wurde diese neue Art in freier Wildbahn möglicherweise übersehen. Darüber hinaus ist es möglich, dass es in einer wenig erforschten Region lebt oder dass es einfach schwierig ist, Schuppentiere zu lokalisieren.

Die Entdeckung dieser neuen Schuppentierart verdeutlicht den dringenden Bedarf an weiterer Forschung und wirksamen Schutzstrategien. Die illegale Wilderei und der Handel mit Schuppentieren stellen eine erhebliche Bedrohung für ihr Überleben dar. Schätzungen zufolge wurden allein im letzten Jahrzehnt mehr als eine Million Schuppentiere gewildert. Naturschutzbemühungen zum Schutz der Schuppentiere sind von entscheidender Bedeutung, um das Überleben dieser einzigartigen und gefährdeten Tiere zu sichern.

