Alte Vogelabdrücke geben Aufschluss über das frühe Vogelleben in Australien während der Kreidezeit

In einem bemerkenswerten Durchbruch hat ein Forscherteam eine bedeutende Entdeckung gemacht, indem es die ältesten Vogelabdrücke identifiziert hat, die jemals in Australien gefunden wurden. Diese Ergebnisse lieferten wertvolle Einblicke in die Präsenz frühen Vogellebens in den südlichen Polarregionen des Superkontinents Gondwana während der frühen Kreidezeit.

Diese alten Vogelspuren wurden in der Wonthaggi-Formation in Victoria, Australien, ausgegraben und sind schätzungsweise etwa 120 Millionen Jahre alt. Diese Entdeckung ist von besonderer Bedeutung, da sie die begrenzten verfügbaren Beweise für Vögel aus der frühen Kreidezeit in Australien ergänzt, die sich zuvor auf Skelettmaterial, Federn und einige frühere Spuren beschränkten.

Die in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie untersucht 27 Vogelabdrücke unterschiedlicher Größe und Form, die auf Meeresaufschlüssen gefunden wurden, bei denen es sich vermutlich um eine alte polare Überschwemmungsebene handelt. Durch eine genaue Analyse der Merkmale der Spuren, wie z. B. ihrer Tridaktylennatur und scharfen Krallen, konnten die Forscher bestätigen, dass es sich um Vogeltiere handelte. Diese Spuren bieten einen Einblick in die Vielfalt der Vogelarten, die einst in der Region lebten, darunter einige der größten bekannten Vögel aus der Kreidezeit.

Interessanterweise schlagen die Forscher vor, dass diese Fußabdrücke Hinweise auf saisonale Verhaltensweisen und Migrationsmuster von Frühaufstehern liefern. Die Spuren wurden in einem Gebiet gefunden, das während des Polarsommers Teil einer Zugroute gewesen wäre, was darauf hindeutet, dass Vögel während der Frühlingsmonate auf der südlichen Hemisphäre in andere Umgebungen und aus anderen Gegenden zogen.

Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Verständnis der frühen Vogelevolution, sondern bietet auch eine neue Perspektive darauf, wie sich Vögel in der Antike über Landmassen und verschiedene Biome verteilten. Darüber hinaus unterstreicht der Mangel an Vogelfossilien aus der Kreidezeit in südlichen Regionen die Bedeutung dieses Fundes.

Die Forscher hoffen, dass diese alten Vogelabdrücke zu weiteren Erkundungen und Forschungen zur Geschichte des Vogellebens in der südlichen Hemisphäre anregen werden. Indem Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse der Frühaufsteher aufdecken, wollen sie ein tieferes Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Welt und der Art und Weise gewinnen, wie sie die Ökosysteme vor Millionen von Jahren geformt haben.

